Эффективность менее заметна: что не так с таблетками против COVID-19

Акции компании-производителя лекарства упали на 3,5%

Количество госпитализированных и погибших из-за коронавирусной болезни человек может не слишком измениться даже после запуска на широкий рынок таблеток "Молнупиравир" от Merck & Co. Все потому, что лекарство показало меньшую эффективность, чем раньше.

Информацию передает Reuters, ссылаясь на информацию самой компании-производителя.

Сообщается, что данные изначальных исследований не были слишком точными. При этом в компании отмечали, что при приеме лекарства риск попасть в больницу или умереть из-за ковидных осложнений сокращается в два раза.

Последние же результаты анализов демонстрируют, что на деле таблетки менее эффективны. Проверка их действия на пациентов в октябре продемонстрировала, что риск тяжелых последствий коронавируса уменьшился лишь на 30%.

При этом компания не стала скрывать результаты новых исследований. Несмотря на честность, акции Merck & Co все равно немного снизились на финансовом рынке — на 3,5%.

Следует отметить, что таблетки против ковида считают весьма важным прорывом в борьбе с пандемией, ведь это разрешит людям гораздо быстрее лечиться в домашних условиях. Теперь же в США будут обсуждать целесообразность выпуска лекарства для широких масс.

Добавим, что препарат "Молнупиравир" планировали исследовать и в Украине. Клинические испытания должны были проводиться в одной из клиник Харькова.

Также "Телеграф" рассказывал, какие противоковидные таблетки разрабатывает компания Pfizer и чем они могут отличаться от "Молнупиравира".