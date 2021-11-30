Украинке с редким заболеванием, которая имела всего 3 зуба, нарастили сразу 28: фото до и после

Девушка страдает редким заболеванием под названием херувизм.

Киевлянка Ольга Мацик в свои 32 года имела всего лишь 3 зуба. Причиной этого являлось чрезвычайно редкое заболевание – херувизм. За всю историю наблюдений в мире специалисты зафиксировали около 300 человек. Задокументированные и описанные в литературе случаи зубной имплантации у таких людей — единицы.

Херувизм – это редкое генетическое заболевание фиброзной и костной тканей, которое характеризуется увеличением нижней и верхней челюстей, часто связано с потерей зубов и нарушением функции челюстей. Медикаментозная терапия для таких пациентов не приносит никаких результатов, поэтому в настоящее время однозначного плана лечения таких больных не существует. В то же время отсутствие зубов чревато нарушением функций дыхания и глотания, не говоря об эстетических пороках внешности и вызванных ими комплексах и депрессиях.

Однако киевские врачи сумели за 7 часов нарастить девушке почти 3 десятка зубов и подарить ей новую улыбку. Врачи стоматологической клиники Заблоцкого провели сложную операцию, благодаря которой девушка теперь имеет все 28 зубов.

У Ольги было всего 3 зуба

До стоматологической операции Ольге было сложно говорить из-за отсутствия зубных рядов, у нее были запавшие губы и сложности с пережевыванием пищи, как у полностью беззубого человека. Большинство зубов Ольга потеряла еще в подростковом возрасте, некоторые постоянные зубы у нее вообще не выросли, а выросшие – выпали.

"Те зубы, что начали у меня вырастать на замену молочным, – делится Ольга Мацик, – начали расти в разные стороны. Выглядело это не очень красиво и, конечно, влекло за собой огромный дискомфорт и комплексы".

До стоматологической операции она имела только три зуба. Девушка с подросткового возраста боролась с недугом – она уже перенесла две пластические операции по уменьшению лица и костей челюсти.

Девушка потеряла зубы еще в подростковом возрасте

"У нас есть большая цель – установить Ольге такие искусственные зубы, которые ничем не отличались бы от настоящих зубов, — говорит врач-стоматолог, владелец клиники Ярослав Заблоцкий. – Чтобы она могла есть, улыбаться и наслаждаться жизнью, как обычный человек со здоровыми зубами. Ольга попала к нам в клинику, имея один зуб на нижней челюсти и два зуба на верхней. Случай настолько сложен, что традиционные вставные зубные протезы не помогут – им просто не на чем держаться. Единственным вариантом является вживление имплантатов (искусственных титановых корней), к которым прикручиваются зубные протезы. Во время этой 7-часовой операции, проводимой под наркозом, врачи нашей клиники установили пять имплантатов на нижнюю челюсть и пять – на верхнюю. Это было очень сложно и рискованно, ведь из-за болезни в костях челюстей есть непрогнозируемо перестраиваемые пустоты – поэтому моделировать зубной ряд пришлось с помощью специальной компьютерной программы".

А так девушка выглядит после операции

Несмотря на большие риски и сложность медицинского случая, операция прошла успешно, но у стоматологов нет 100% уверенности, что имплантаты приживутся. Если приживка пройдет хорошо, пациентке временные зубы заменят на постоянные уже через 6 месяцев.

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