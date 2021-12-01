Укр

Доктор Комаровский рассказал, как победить зимний упадок сил и сонливость

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В зимний период у многих появляется чрезмерная сонливость Новость обновлена 01 декабря 2021, 15:08
В зимний период у многих появляется чрезмерная сонливость

В первую очередь необходимо не забывать о гигиене сна и физической активности.

С приходом холодных времен года, таких как зима и осень, мы все чаще ощущаем упадок сил. Темнеет рано, погода на улице не радует и постоянно хочется спать. Наверняка, каждому знакомо такое состояние. Хорошая новость заключается в том, что с ним можно бороться, нужно лишь следовать нескольким простым правилам.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский в своем журнале перечислил действенные способы, которые помогут побороть зимнюю сонливость.

"Что реально сработает против зимней сонливости? Ответ прост: частые прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая нагрузка. Пожалуй, эти элементарные рекомендации порядком надоели, но они реально работают. Попробуйте после звонка будильника не тащиться на кухню, проживая по пути все стадии принятия горя, чтобы поставить чайник и выпить чашку кофе, а… встать на час раньше. Нелогично? Напротив! Встать спозаранку и отправиться на пробежку — отличная идея. Свежий воздух точно заставит проснуться без кофеина, а физические нагрузки взбодрят гораздо лучше, чем поездка в общественном транспорте", — поясняет доктор.

Комаровский также порекомендовал, к примеру, потанцевать, включив любимую музыку, или сделать комплекс упражнений йоги — выберите физическую нагрузку по душе и возможностям.

"Но чтобы быть готовым на такие подвиги с утра, нужно лечь вовремя. Взрослый человек должен спать 7-8 часов в сутки. Проанализируйте, хватает ли вам ночного отдыха ежедневно. Если нет, скорректируйте свой распорядок дня", — напоминает врач.

Комаровский также напомнил о важном для гигиены сна правиле: за час-полтора до отхода ко сну, нужно отложить свой смартфон в сторону и не отвлекаться на раздражающие гаджеты.

Ранее доктор Комаровский рассказал, помогают ли лук и чеснок укрепить иммунитет.

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Теги:
#Зима #Комаровский #Упадок сил #Евгений Комаровский #Доктор Комаровский
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