Ученые придумали "жвачку от коронавируса": как это работает

Жевательная резинка способна обезвреживать вирусные клетки прямо во рту, — уверяют американские ученые.

Только за последний месяц в мире коронавирусом заболели около 15 миллионов человек, поэтому ученые со всех уголков планеты ищут возможности, чтобы остановить коронавирусную пандемию.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, первое место по количеству инфицированных сейчас занимают США, где уже 2,3 миллиона новых заболевших, вслед за ними Германия, Великобритания и Россия с миллионным списком больных, пишет BBC.

Если говорить о летальных случаях, то лидерами среди этих стран являются США и Россия.

Пока страны массово вводят жесткие карантинные ограничения и закрывают границы, Великобритания избегает всплеска болезни, ревакцинируя население и ища новые способы борьбы с коронавиусной инфекцией.

Одним из них стала жевательная резинка против covid-19, которая якобы поможет уничтожать вирусные клетки прямо во рту, ведь именно в слюне они в первую очередь и начинают свое активное размножение, впоследствии попадая в организм.

Американские ученые уверяют, что именно жвачка будет помогать в дальнейшем снизить распространение ковид-инфекции.

Согласно идеи изобретателей, жевательная резинка "обманет" вирус, выдавая за настоящие клетки отдельные белковые молекулы. Таким образом, они будут блокировать инфекцию, сдерживая ее распространение в организме.

Отмечается, что такие вирусы, как covid-19, крепятся к белку ACE2, который находится на поверхности отдельных видов клеток в виде так называемого рецептора. Поэтому ученые Университета Пенсильвании в Филадельфии разработали жвачку, в состав которой добавили большое количество этого белка.

Отметим, что никаких клинических исследований на людях с жвачкой еще не проводилось, но во время тестов в лабораториях метод продемонстрировал неплохой эффект.

Даже 5 мг белка в жевательной резинке существенно снижали распространение вируса в клетки. При этом 50 мг уменьшали его активность на 95%.

Сейчас разработчики советуют применять жевательную резинку не только для профилактических целей, но и для уменьшения риска распространения инфекции среди уже инфицированных граждан.

Напомним также, что в ученые предполагают, что коронавирусные прививки помогут предотвратить тяжелое течение болезни и смерть в результате нового мутированного штамма "Омикрона".