Укр

Можно ли пить мочу? В Минздраве рассказали правду об уринотерапии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
307
Лечение уринотерапией
Лечение уринотерапией

Медицинские специалисты предоставили информацию для тех, кто уже употребляет или планирует попытаться избавиться от болезней дедовским методом.

Несмотря на наличие современных лекарств, люди до сих пор часто обращаются к старым методам, чтобы избавиться от болезней, улучшить иммунитет и иметь здоровую кожу. Именно такими лечебными свойствами, по мнению староверов, обладает человеческая моча.

Представители современной медицины такую позицию не поддерживают и, наоборот, уверяют в вредности употребления мочи, ведь уринотерапия приводит к чрезмерной нагрузке на почки и печень, провоцируя появление новых заболеваний, а иногда даже смерти. Об этом в субботу, 4 декабря, на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уринотерапию считают псевдонаучным методом нетрадиционной медицины. Народные "знатоки" советуют втирать мочу в проблемные места или пить.

Врачи отмечают: делать этого не стоит, ведь моча – это токсин, который через мочеточники попадает в мочевой пузырь и ничего полезного в ней нет.

Моча здорового человека содержит мочевину, креатинин, мочевую кислоту, аммиак и другие соединения, которые при чрезмерном количестве в организме могут вызвать тяжелые заболевания. То есть употребление мочи – это возвращение всего мусора, которого лишился организм, обратно в тело. Таким образом, человек отравляет себя самостоятельно.

К примеру, если человек страдает воспалением почек (пиелонефрит) или имеет схожую инфекцию мочеполовой системы, то возбудители болезни при употреблении мочи могут спровоцировать возникновение других заболеваний и реинфекций.

Врачи советуют пользоваться исключительно проверенными методами доказательной медицины и не заниматься самолечением.

Напомним также, как в Минздраве рассказали, будут ли закрывать украинские курорты на новогодние праздники, ведь из-за пандемии и медленного темпа вакцинации, охватившей лишь пятую часть населения нашей страны, зимние каникулы остаются под большим вопросом.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Минздрав #Миф #Почки #Факт #Моча
Российские танки могут двинуться на Украину с востока
Мир
Путин планирует захват части Украины: опубликованы карты вероятных направлений удара
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские танки могут двинуться на Украину с востока
Путин планирует захват части Украины: опубликованы карты вероятных направлений удара
Дата публикации
Категория
СИЗО в Харькове
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Гендиректор аптечного холдинга «АНЦ» Николай Щербина
"Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ
Дата публикации
Категория
Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов
Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"