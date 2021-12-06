Где в Украине больше всего заболевших: свежая статистика по коронавирусу на 6 декабря

За сутки в Украине вдвое зафиксировали больше выздоровевших от ковида, чем заболевших

Новую рабочую неделю и утро понедельника, 6 декабря, Украина начинает с 4478 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном снижении количества заболевших, ведь даже сутками ранее было выявлено на две тысячи случаев COVID-19 больше.

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что среди общего количества заболевших все еще наблюдается немало случаев ковида среди детей (429) и медицинских работников (52).

В целом же за последние сутки в Украине зарегистрировано:

всего новых случаев коронавируса — 4478;

госпитализированных — 1660 человек;

выздоровевших от COVID-19 — 9082 человека;

погибших — 239 человек.

Лидером по заболеваемости стал Киев с 704 новыми случаями ковида. Также в первую пятерку вошли Житомирская (296), Донецкая (290), Черкасская (278) и Полтавская (218) области.

Отметим, что за последние сутки было сделано 70 797 прививок от коронавируса, при этом первой дозой привился 27 161 украинец.

Напомним, за все время пандемии COVID-19 в Украине болезнь подхватило 3 501 955 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из соседних с Украиной стран выявили первые случаи заболевания "Омикрон"-вариантом ковида.

Вероятно, именно в связи с этим в нашей стране с понедельника, 6 декабря, ужесточаются правила. В особенности об этом следует беспокоиться невакцинированным людям.