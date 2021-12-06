Аллергия на холод: как ее распознать и защититься

Если на морозе у вас появляются покраснения, сухость, зуд и волдыри — это повод обратиться к врачу.

С приходом зимних холодов и морозов людей все чаще начинает интересовать такой необычный недуг как аллергия на холод. Что это такое, у кого она проявляется, какие бывают симптомы и как с ней бороться, рассказываем в статье.

Чем отличается аллергия от нормальной реакции на холод

Если после прогулки на морозе у вас появляется только симпатичный румянец и милый красный нос, то речи об аллергии, скорее всего, не идет. Но когда пребывание на холоде вызывает покраснения, зуд и отеки и другие неприятные ощущения – все это уже признаки патологической реакций организма на низкие температуры, а возможно и – аллергические реакции.

"Точной мировой или отечественной статистики аллергии на низкие температуры нет, – рассказала "Телеграфу" говорит доктор- аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко, – но согласно существующим данным аллергические реакции организма могут проявляться не только при минусовых температурах, но и уже когда столбик термометра опускается до +4°С. Сильный ветер и очень влажный воздух усугубляет картину реакций организма. Максимальное количество аллергических реакций медики и ученые фиксируют у пациентов от 15 до 35 лет. Также примечательно, что больше от аллергии на холод страдают женщины – до 70%".

Наблюдаем и оцениваем собственные реакции

Что же можно отнести к аллергическим реакциям на холод? Люди на морозе зябнут, могут ощутить мурашки по коже и даже задрожать. Однако некоторых людей даже теплая одежда не спасает от красной зудящей сыпи, волдырей и даже лихорадки и ломоты в суставах — именно так выглядит аллергия на холод, которая является не совсем типичной аллергической реакцией.

Так может проявляться аллергия на холод

"При классической аллергии организм воспринимает безопасное для него вещество (например, белок молока), как опасное, и начинает вырабатывать к нему антитела. Но холод – это не вещество, а физический фактор. Развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Именно они образуют иммунные комплексы при низкой температуре и активируют гистамин, который вызывает проявления аллергической реакции. Основным пусковым механизмом этого каскада реакций является как раз таки холод. А кто именно будет подвержен этой аллергии решает уже генетика", — поясняет доктор-аллерголог Анастасия Левченко.

Симптомы аллергии на холод

Первыми звоночками при холодовой аллергии являются такие реакции организма на локальных участках кожи, подвергшихся воздействию низкой температуры (холодный воздух, ветер, холодная вода, напитки и даже холодные предметы):

покраснения кожи;

отек;

сухость до шелушения;

сильный зуд;

покраснение глаз и слезотечение;

заложенность носа, кашель и чихание;

волдыри или высыпания.

Первым проявлениям считается классическая крапивница – ярко-красная сыпь, нередко сопровождающаяся отечностью и сильным зудом. Потом к ней могут присоединиться высыпания и волдыри белого и розового цвета. Если действие холода продолжается, могут начаться системные реакции организма – сильная головная боль, скачки температуры, озноб или лихорадка.

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"Бывает, что у пациента отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. При употреблении холодных напитков отек появляется в области губ, слизистой ротовой полости. Начинается сильное першение и кашель, может нарушиться дыхание, — говорит доктор Левченко. – В моей практике бывали случи, когда у пациента развивается отек гортани с нарушением дыхания, анафилаксия. Для таких людей холодный душ или ныряние в прорубь может стать жизненно опасно".

Как распознать аллергию на холод?

Не исключено, что подобные симптомы могут быть связаны и с совершенно другими причинами. Дабы убедиться, что виноваты низкие температуры и непогода, нужно сделать так называемый "тест с кубиком льда". "Это самый простой способ определить есть ли у вас аллергия на холод. На запястье ли на ладонь нужно положить кубик льда на 3-5 минут и наблюдать реакцию организма. Если у вас появилось вздутие в это месте, покраснение, сыпь, волдыри – это явный признак аллергии и вам следует обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительные исследования", – говорит аллерголог Анастасия Левченко. TempTest — более современный и показательный метод, который определяет, при какой пороговой температуре запускается реакция

Виды аллергии на холод

Врачи выделяют несколько разновидностей аллергии на холод: холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма и другие. Важно понимать, что реакция на холод может быть проявлением серьезных внутренних заболеваний или хронических патологий, сильных стрессов или развиться на фоне сниженного иммунитета.

Как бороться с аллергией на холод?

Профилактика холодовой аллергии направлена на минимизацию контакта с холодом и ветром. "Не стоит злоупотреблять фармацевтическими средствами, они помогают лишь устранить симптомы. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, защищайте кожу специальными кремами, на губы наносите специальный бальзам. И помните, что вам не рекомендованы переохлаждения", — говорит доктор Левченко.

Обязательно стоит обратиться к аллергологу, провести диагностику и получить рекомендации по снятию острого состояния. Дальнейшие схемы лечения аллергии на холод похожи на схемы лечения истинной аллергии.

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