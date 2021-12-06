Аллергия на холод: как ее распознать и защититься
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Если на морозе у вас появляются покраснения, сухость, зуд и волдыри — это повод обратиться к врачу.
С приходом зимних холодов и морозов людей все чаще начинает интересовать такой необычный недуг как аллергия на холод. Что это такое, у кого она проявляется, какие бывают симптомы и как с ней бороться, рассказываем в статье.
Чем отличается аллергия от нормальной реакции на холод
Если после прогулки на морозе у вас появляется только симпатичный румянец и милый красный нос, то речи об аллергии, скорее всего, не идет. Но когда пребывание на холоде вызывает покраснения, зуд и отеки и другие неприятные ощущения – все это уже признаки патологической реакций организма на низкие температуры, а возможно и – аллергические реакции.
"Точной мировой или отечественной статистики аллергии на низкие температуры нет, – рассказала "Телеграфу" говорит доктор- аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко, – но согласно существующим данным аллергические реакции организма могут проявляться не только при минусовых температурах, но и уже когда столбик термометра опускается до +4°С. Сильный ветер и очень влажный воздух усугубляет картину реакций организма. Максимальное количество аллергических реакций медики и ученые фиксируют у пациентов от 15 до 35 лет. Также примечательно, что больше от аллергии на холод страдают женщины – до 70%".
Наблюдаем и оцениваем собственные реакции
Что же можно отнести к аллергическим реакциям на холод? Люди на морозе зябнут, могут ощутить мурашки по коже и даже задрожать. Однако некоторых людей даже теплая одежда не спасает от красной зудящей сыпи, волдырей и даже лихорадки и ломоты в суставах — именно так выглядит аллергия на холод, которая является не совсем типичной аллергической реакцией.
"При классической аллергии организм воспринимает безопасное для него вещество (например, белок молока), как опасное, и начинает вырабатывать к нему антитела. Но холод – это не вещество, а физический фактор. Развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Именно они образуют иммунные комплексы при низкой температуре и активируют гистамин, который вызывает проявления аллергической реакции. Основным пусковым механизмом этого каскада реакций является как раз таки холод. А кто именно будет подвержен этой аллергии решает уже генетика", — поясняет доктор-аллерголог Анастасия Левченко.
Симптомы аллергии на холод
Первыми звоночками при холодовой аллергии являются такие реакции организма на локальных участках кожи, подвергшихся воздействию низкой температуры (холодный воздух, ветер, холодная вода, напитки и даже холодные предметы):
- покраснения кожи;
- отек;
- сухость до шелушения;
- сильный зуд;
- покраснение глаз и слезотечение;
- заложенность носа, кашель и чихание;
- волдыри или высыпания.
Первым проявлениям считается классическая крапивница – ярко-красная сыпь, нередко сопровождающаяся отечностью и сильным зудом. Потом к ней могут присоединиться высыпания и волдыри белого и розового цвета. Если действие холода продолжается, могут начаться системные реакции организма – сильная головная боль, скачки температуры, озноб или лихорадка.
"Бывает, что у пациента отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. При употреблении холодных напитков отек появляется в области губ, слизистой ротовой полости. Начинается сильное першение и кашель, может нарушиться дыхание, — говорит доктор Левченко. – В моей практике бывали случи, когда у пациента развивается отек гортани с нарушением дыхания, анафилаксия. Для таких людей холодный душ или ныряние в прорубь может стать жизненно опасно".
Как распознать аллергию на холод?
Не исключено, что подобные симптомы могут быть связаны и с совершенно другими причинами. Дабы убедиться, что виноваты низкие температуры и непогода, нужно сделать так называемый "тест с кубиком льда". "Это самый простой способ определить есть ли у вас аллергия на холод. На запястье ли на ладонь нужно положить кубик льда на 3-5 минут и наблюдать реакцию организма. Если у вас появилось вздутие в это месте, покраснение, сыпь, волдыри – это явный признак аллергии и вам следует обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительные исследования", – говорит аллерголог Анастасия Левченко. TempTest — более современный и показательный метод, который определяет, при какой пороговой температуре запускается реакция
Виды аллергии на холод
Врачи выделяют несколько разновидностей аллергии на холод: холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма и другие. Важно понимать, что реакция на холод может быть проявлением серьезных внутренних заболеваний или хронических патологий, сильных стрессов или развиться на фоне сниженного иммунитета.
Как бороться с аллергией на холод?
Профилактика холодовой аллергии направлена на минимизацию контакта с холодом и ветром. "Не стоит злоупотреблять фармацевтическими средствами, они помогают лишь устранить симптомы. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, защищайте кожу специальными кремами, на губы наносите специальный бальзам. И помните, что вам не рекомендованы переохлаждения", — говорит доктор Левченко.
Обязательно стоит обратиться к аллергологу, провести диагностику и получить рекомендации по снятию острого состояния. Дальнейшие схемы лечения аллергии на холод похожи на схемы лечения истинной аллергии.
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