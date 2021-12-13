Лекарства для потенции спасают от деменции: ученые США сделали неожиданное открытие

Риск заболеваемости среди тех, кто употреблял "Виагру", снизился на 69%

В США ученые пришли к выводу, что препарат силденафил, более известный как "Виагра", помогает существенно снизить риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Данные исследования опубликовали в научном журнале Nature Aging, передает "Телеграф".

Отмечается, что прием силденафила, применяемого при лечении эректильной дисфункции, снижает риск заболеваемости деменцией на 69%. До этого ни один из имеющихся препаратов не давал такого результата.

Когда возник вопрос в поиске эффективного препарата от деменции, поскольку на создание нового лекарства могут уйти годы, ученые приняли решение о поиске среди уже одобренных к использованию препаратов.

Так, было исследовано 1608 лекарственных средств, а путем сетевого анализа, учитывавшего информацию о взаимодействии лекарств с белками и генами, вызывающими болезни Альцгеймера, список лекарств был значительно сокращен.

А уже после исключения из полученного перечня таких препаратов, которые проверялись на малом количестве испытуемых, лекарством с наибольшим потенциалом оказался силденафил или "Виагра".

Ученые выяснили, что силденафил способен восстанавливать когнитивные способности у мышей, у которых проявления болезни Альцгеймера. После чего авторы исследования проанализировали базу данных из 7,23 миллиона пациентов, чтобы выяснить влияние употребления "Виагры" на болезнь Альцгеймера и установили, что у людей, принимающих силденафил, шестилетний риск заболеть болезнью Альцгеймера ниже на 69 процентов, по сравнению с теми, кто препарат не принимает.

Болезнь Альцгеймера — одна из разновидностей деменции, поражающая около 6% (одного из 16) человек старше 65 лет. Самые частые симптомы этой болезни – потеря памяти и расстройства поведения.

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