Могут начаться в любой момент: как избежать панических атак

Эксперт рекомендует не заниматься самоисследованием и обратиться к врачу при первых симптомах

В связи с пандемией коронавируса в мире стали фиксировать учащение панических атак, но есть способы, как сохранить душевное равновесие.

Советы по этому поводу дает турецкий психиатр Ягмур Кир, сообщает СNN Türk.

По его словам, из-за коронавируса, боязни заболеть, ограничений, люди чаще подвергаются стрессу, на фоне чего панические атаки могут начаться неожиданно, без видимой на то причины.

Доктор объясняет, что страх перед инфицированием, вакцинами, поиск новых симптомов в Интернете, — все это увеличивает риски возникновения панической атаки. Также перед ней могут быть "триггерные факторы": смена работы, переезд, болезнь, потерю человека, травму.

Как распознать паническую атаку

Ягмур Кир перечислил основные симптомы, среди которых чувство удушья, дрожь, обмороки, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, потливость. Панические атаки могут повторяться, из-за чего может страдать личная и профессиональная жизнь человека.

"Сильное беспокойство и физические симптомы продолжаются некоторое время, затем эти эффекты исчезают. Во время приступа человеку может быть полезно перейти в спокойную обстановку и выполнить дыхательные упражнения и упражнения на расслабление", — говорит доктор.

Он порекомендовал людям, склонным к паническим атакам, избегать триггерных факторов, меньше изучать симптомы в сети и обратиться за помощью к специалисту.

Как сообщал "Телеграф", Украина входит в топ стран, которые наибольше всего пострадали от пост-ковидных расстройств.