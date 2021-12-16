В Украине появятся таблетки от коронавируса: озвучено название препарата

Таблетки показали хорошие результаты при применении в течение 3 и 5 дней от появления первых симптомов.

Украина закупит 300 тысяч курсов препарата от компании Pfizer, который ранее тестировали в нашей стране. Речь о таблетках PAXLOVID. Он применяется амбулаторно для противовирусной терапии.

Про подписание договора про основные условия закупки сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

Исследования, которые компания опубликовала на днях, показывают, что эффективность препарата в сравнении с плацебо 88% при начале лечения в течение пяти дней с первых симптомов, и 89% — в течение трех.

Паксловид потенциально может помочь избежать риска тяжелого течения заболевания. Его применяют при первых симптомах или при контакте с зараженным человеком, например членом семью. Паксловид состоит из нирматрелвира, разработанного компанией, и ритонавира. Новая разработка Pfizer, как утверждают в исследовании, активна против штамма коронавируса "Омикрон". Этот вопрос продолжает изучаться.

В испытаниях лекарств приняли участие более 2200 человек. Среди принимавших препарат смертей не зафиксировали. В каждой коробке Паксловида — пять блистерных упаковок, в котором оба лекарства собраны вместе. Курс лечения — пять дней по 2 таблетки (по 150 гр) нирматрелвира с одной таблеткой ритонавира 100 мг в сутки.

Ранее "Телеграф" писал про распространение южноафриканской мутации вируса "Омикрон". Исследования показывают, что две дозы вакцины хоть и снижают тяжесть заболевания, но защищают от нового штамма в меньшей мере. При этом "Омикрон" уже выявили в соседних с Украиной Польше и России.