Как понять, что у вас тяжелая форма коронавируса: доктор озвучил ТОП главных признаков

При обнаружении этих симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Известный в Украине врач Тарас Жиравецкий рассказал, как самостоятельно определить, что заболевание COVID-19 переходит в тяжелую форму.

Соответствующее видео размещено в его канале в YouTube.

Он призывает в первую очередь обращать внимание на простые вещи, вроде высокой температуры, которую не удается сбить на протяжении 7-8 дней. Кроме того признаком осложнений является падение сатурации до 92 и ниже.

На тяжелое течение коронавирусной инфекции также указывает общее ухудшение самочувствия, будь-то сложности с тем чтобы просто подняться с кровати или дойти до кухни или туалета.

В этом случае он рекомендует обратиться к семейному врачу и задуматься о госпитализации.

Он подчеркнул, что известны случаи, когда сатурация не падала, но температура продолжала оставаться высокой. В таких случаях Жиравецкий рекомендует все же пройти ПЦР-тестирование или УЗД легких и компьютерную томографию.

Своим коллегам он порекомендовал обращать внимание на показатели C-реактивного белка. По его словам, высокие показатели скорее всего свидетельствуют, что у пациента началась бактериальная инфекция, а значит необходимо начать лечение антибиотиками.

При этом он отметил, что пациенты после выписки из больницы часто забывают принимать антикоагулянты или имеют риски развития повторной пневмонии.

Жиравецкий говорит, что даже после выписки из больницы у пациентов ПЦР-тестирование может показывать положительный результат, хотя вируса в организме к тому времени уже не будет. Для лечения повторной пневмонии врач рекомендует назначать пациентам легкие антибиотики.

Также он советует пациентам при обнаружении у себя подозрения на "ковид" вовремя сделать анализы ЦРП, ферритина и дидимина, а также слушать и выполнять рекомендации лечащего врача.

Что касается витаминов, то они против коронавируса не работают.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 17 декабря, в Украине обнаружили 8 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них 779 детей и 98 медработников.