Украина начинает ревакцинацию против COVID-19: кто первым получит бустерную дозу

Дополнительно привиться можно будет людям, у которых с получения второй дозы уже прошло полгода

Получение третьей прививки против коронавирусной болезни в Украине обсуждается на протяжении нескольких последних недель. И пока окончательное решение насчет бустера для всех категорий населения еще не приняли, медицинские работники и сотрудники интернатов могут рассчитывать на ревакцинацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Представителям этих профессий разрешено получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 — через полгода после завершения предыдущего, дводозного курса прививок.

При этом ревакцинация будет проводиться лишь единственным типом препаратом — с помощью мРНК-вакцин. Это значит, что в ход пойдут либо Pfizer, либо Moderna. То, какими вакцинами человек был привит раньше, на это не влияет.

Также в Минздраве пообещали, что вскоре украинцы смогут получить и специальные сертификаты о ревакцинации, подтверждающие получения бустера.

Напомним, что некоторые украинцы тоже имеют право привиться против "короны" в третий раз уже сейчас. К этой категории населения принадлежат люди с тяжелыми заболеваниями и крайне пониженным иммунитетом. Таким гражданам бустер можно получить уже через 28 дней после второй прививки.

Окончательное решение насчет ревакцинации для каждого желающего украинца власти обещают принять в январе.

Отметим, что дополнительная доза вакцины против ковида может помочь противостоять "омикрон"-варианту, который выявлен в Украине и уже весьма лютует в других странах мира. При этом украинцам тоже следует ожидать очередного всплеска заболеваемости из-за "Омикрона" — но уже после новогодних праздников.