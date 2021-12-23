Рождество с головной болью: праздник встретит украинцев магнитной бурей
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Новогодние праздники у украинцев начнутся с геомагнитной бури.
Непростой 2021 год решил "добить" украинцев еще и геомагнитным колебанием в конце декабря, да еще и перед праздником. Увы, но подготовится к Рождеству метеозависимым людям будет достаточно сложно, ведь в Рождественский сочельник, 24 декабря, "ударит" сильной магнитной бурей, которая ранее не прогнозировалась.
Об этом говорят новые данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Магнитная буря 24 декабря
Магнитный всплеск в 4 балла в основном припадает на ночь и ранее утро. Ближе к вечеру геомагнитное поле успокоится и не будет беспокоить украинцев. Судя по графику лаборатории видно, что хоть буря будет и не очень мощной, однако может причинить вред людям со слабым здоровьем.
Еще один всплеск ожидается уже после Рождества, а именно 28 декабря. После (пока), сильных магнитных бурь не предвещается, так что вполне возможно, что Новый год пройдет без негативного влияния Солнца.
- Для справки: Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитные поля Земли. Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, тем самым создавая магнитные бури.
Магнитная буря 24 декабря: как уберечься
В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие, появиться головная боль, головокружение, развиться мигрень. Также бессонница, скачки давления, потеря аппетита, усталость и упадок сил. Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние нужно:
- Отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи.
- Чаще пить травяной чай.
- Спать в эти дни важно не менее 8 часов в сутки.
- Нежелательно в этот день заниматься спортом.
- Избегать стрессов и перенапряжения.
- Отказаться от путешествий на автомобиле.
- Принимать контрастный душ.
Ранее "Телеграф" писал, что сильная магнитная буря, которая прошла в конце октября, спровоцировала появление северного сияния, достигшее некоторых частей США и Европы.
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