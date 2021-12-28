Понижает давление и улучшает метаболизм: почему нужно есть гранат
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Этот фрукт помогает даже при заболеваниях сердца и почек
Зимой полки продуктовых магазинов пестрят гранатами — фруктами, обладающими множеством положительных и целебных свойств. Мало кто знает, что употребление гранат помогает людям, страдающим от повышенного давления и болезней сердца. Однако и это далеко не исчерпывающий список преимуществ граната.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Людмила Горбуля.
Стоит отметить, что на полезность фрукта влияет содержание в нем янтарной, лимонной, винной, яблочной, в также аскорбиновой и фолиевой кислот. Они способствуют здоровому метаболизму и помогают в укреплении иммунитета.
Помимо этого, нутрициолог выделяет еще и такие полезные свойства граната:
- улучшение гормонального фона;
- повышение уровня гемоглобина в крови;
- снижение давления;
- защита от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- дезинфекция ротовой полости.
Также, по словам врача, употребление граната налаживает гормональный фон, снимает воспаление при заболеваниях почек, печени, суставов, глаз, ушей и половых органов.
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