Укр

Понижает давление и улучшает метаболизм: почему нужно есть гранат

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Гранат содержит множество полезных для организма кислот
Гранат содержит множество полезных для организма кислот

Этот фрукт помогает даже при заболеваниях сердца и почек

Зимой полки продуктовых магазинов пестрят гранатами — фруктами, обладающими множеством положительных и целебных свойств. Мало кто знает, что употребление гранат помогает людям, страдающим от повышенного давления и болезней сердца. Однако и это далеко не исчерпывающий список преимуществ граната.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог Людмила Горбуля.

Стоит отметить, что на полезность фрукта влияет содержание в нем янтарной, лимонной, винной, яблочной, в также аскорбиновой и фолиевой кислот. Они способствуют здоровому метаболизму и помогают в укреплении иммунитета.

Помимо этого, нутрициолог выделяет еще и такие полезные свойства граната:

  • улучшение гормонального фона;
  • повышение уровня гемоглобина в крови;
  • снижение давления;
  • защита от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  • дезинфекция ротовой полости.

Также, по словам врача, употребление граната налаживает гормональный фон, снимает воспаление при заболеваниях почек, печени, суставов, глаз, ушей и половых органов.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими полезными свойствами обладают грецкие орехи и какое простое и вкусное блюдо с ними можно приготовить.

Теги:
#Питание #Польза #Гранат #Нутрициолог
Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях
Политика
Потери будут масштабными: эксперт рассказал, чем обернется для россиян нападение на Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях
Потери будут масштабными: эксперт рассказал, чем обернется для россиян нападение на Украину
Дата публикации
Категория
Егор Просвирнин
Вылетел из окна голышом: известный российский националист Просвирнин найден мертвым в Москве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Виталий Кличко
"Как быстро летит время": Кличко поздравил киевлян с наступающим 2222 годом (видео)
Дата публикации
Категория
Многие украинки не хотят быть мобилизированы
Украинки подписали петицию к Зеленскому за отмену воинского учета для женщин: подробности
Дата публикации
Категория
Никита Синицын
Мир перевернулся: украинский футболист перешел в бразильский клуб