Не всякая бумага безопасна: врач оценил вред от съедания записки с желанием под бой курантов

Главное — выбирать качественную бумагу

Одна из самых распространенных новогодних традиций — это съедение бумаги с написанным на ней заветным желанием под бой курантов. Некоторые сжигают бумажку и бросают пепел в бокал с шампанским, а кто-то просто глотает записку целой и запивает игристым. Но безопасно ли это? Врач оценил уже привычную традицию новогодней ночи под медицинским углом и пришел к выводу, что опасности для здоровья такая привычка не несет.

Как сообщает портал РИА Новости, ссылаясь на информацию врача Андрея Тяжельникова, съеденная под бой курантов бумажка с новогодней мечтой здоровью не помешает.

При этом специалист подчеркнул, что бумагу для написания желания лучше выбрать заранее, ведь она должна быть качественной и желательно без лишних красителей.

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По словам Тяжельникова, несмотря на то, что бумага не является съедобным продуктом, в таком количестве она вреда здоровью не принесет. Самое главное — это, чтобы загаданное желание все же сбылось, и человек, который о нем так сильно мечтал, что готов был съесть этот символ, запивая его спиртным, не получил психологическую травму.

Для написания новогодней записки врач посоветовал использовать маленький неокрашенный кусок бумаги и простой карандаш, ведь в цветных ручках могут содержаться вредные красители.

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