Укр

Перепил энергетиков: в России 18-летний парень угодил в больницу с инфарктом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Подобный случай не единичный в практике врачей
Подобный случай не единичный в практике врачей

Энергетические напитки довели молодого россиянина до инфаркта.

В России на днях 18-летний парень угодил в больницу с инфарктом, причиной которого стало злоупотребление энергетическими напитками.

Об этом проинформировала пресс-служба отдела кардиологии Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре.

Отмечается, что юного пациента доставили в больницу врачи "скорой" с жалобами на боли в области сердца. Описание симптомов указывали на инфаркт миокарда, однако поскольку эта болезнь присуща людям более старшего возраста, врачи решили провести дополнительные проверки.

Результаты ЭКГ диагноз подтвердили.

Врачам парень рассказал, что длительное время употреблял энергетики.

Позже было установлено, что кофеин, который содержится в напитках привел к спазму сосудов. Теперь пациента ждет длительное восстановление.

Отмечается, что этот случай не единичный и ранее в этом году на больничной койке с аналогичными проблемами оказался 21-летний парень.

Новость уже разлетелась по сети, а комментаторы высказали свое мнение о произошедшем, упомянув и многочисленную навязчивую рекламу энергетиков у популярных блогеров.

Как известно период новогодних праздников у многих людей сопровождается обильным употреблением алкогольных напитков. Ранее "Телеграф" писал о том, что стоит делать, если алкогольной интоксикации избежать не удалось.

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Теги:
#Россия #Инфаркт #Энергетики
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