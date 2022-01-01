Укр

Как избавиться от похмелья: 8 советов от терапевта

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Что помогает от похмелья - советы Новость обновлена 01 января 2022, 10:18
Что помогает от похмелья - советы

Похмелье после Нового Года может быть особенно тяжелым

Новогодняя ночь не только самая сказочная и долгожданная ночь в году, но и немаленькая нагрузка на организм. Скажем этому "спасибо" обильному застолью с жирными блюдами и спиртными напитками.

На следующий день после шумного празднования люди начинают задаваться вопросом, как же снять симптомы похмелья, которые возникают после чрезмерного употребления алкоголя. К признакам похмелья относятся сильные пульсирующие головные боли, тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, упадок физических сил.

О том, что помогает при похмелье, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в Инстаграме.

Как избавится от похмелья: топ-8 методик

  1. Хороший сон.
  2. Пить много жидкости.
  3. Ибупрофен. Даже если нет головной боли. Общая симптоматика "не могу" связана отчасти с системным воспалением.
  4. Витамины группы В. Крайне важны в этом деле.
  5. Калорийная пища (хорошо подойдет мясной крепкий суп).
  6. Дрожжевой экстракт.
  7. Препараты цинка.
  8. Прогулка на свежем воздухе и душ (категорически нельзя идти в сауну).

Если человек непьющий, то с проблемами переедания на праздники сталкивался каждый. О том, как быстро и безболезненно вернуть режим после новогодней вечеринки, рассказала диетолог Юлия Поворознюк.

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Теги:
#Здоровье #Похмелье #Новый год
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