Как избавиться от похмелья: 8 советов от терапевта
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Похмелье после Нового Года может быть особенно тяжелым
Новогодняя ночь не только самая сказочная и долгожданная ночь в году, но и немаленькая нагрузка на организм. Скажем этому "спасибо" обильному застолью с жирными блюдами и спиртными напитками.
На следующий день после шумного празднования люди начинают задаваться вопросом, как же снять симптомы похмелья, которые возникают после чрезмерного употребления алкоголя. К признакам похмелья относятся сильные пульсирующие головные боли, тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, упадок физических сил.
О том, что помогает при похмелье, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в Инстаграме.
Как избавится от похмелья: топ-8 методик
- Хороший сон.
- Пить много жидкости.
- Ибупрофен. Даже если нет головной боли. Общая симптоматика "не могу" связана отчасти с системным воспалением.
- Витамины группы В. Крайне важны в этом деле.
- Калорийная пища (хорошо подойдет мясной крепкий суп).
- Дрожжевой экстракт.
- Препараты цинка.
- Прогулка на свежем воздухе и душ (категорически нельзя идти в сауну).
Если человек непьющий, то с проблемами переедания на праздники сталкивался каждый. О том, как быстро и безболезненно вернуть режим после новогодней вечеринки, рассказала диетолог Юлия Поворознюк.
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