Как избавиться от похмелья: 8 советов от терапевта

Похмелье после Нового Года может быть особенно тяжелым

Новогодняя ночь не только самая сказочная и долгожданная ночь в году, но и немаленькая нагрузка на организм. Скажем этому "спасибо" обильному застолью с жирными блюдами и спиртными напитками.

На следующий день после шумного празднования люди начинают задаваться вопросом, как же снять симптомы похмелья, которые возникают после чрезмерного употребления алкоголя. К признакам похмелья относятся сильные пульсирующие головные боли, тошнота, сухость и неприятный вкус во рту, упадок физических сил.

О том, что помогает при похмелье, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в Инстаграме.

Как избавится от похмелья: топ-8 методик

Хороший сон. Пить много жидкости. Ибупрофен. Даже если нет головной боли. Общая симптоматика "не могу" связана отчасти с системным воспалением. Витамины группы В. Крайне важны в этом деле. Калорийная пища (хорошо подойдет мясной крепкий суп). Дрожжевой экстракт. Препараты цинка. Прогулка на свежем воздухе и душ (категорически нельзя идти в сауну).

Если человек непьющий, то с проблемами переедания на праздники сталкивался каждый. О том, как быстро и безболезненно вернуть режим после новогодней вечеринки, рассказала диетолог Юлия Поворознюк.