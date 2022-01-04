Полезно для сердца и пищеварения: почему нужно есть чернослив

Американский диетолог также указал, что чернослив укрепляет кости

Выбор сухофруктов в наше время достаточно широк, однако среди всего этого разнообразия есть один, польза от которого значительно больше других. Речь о черносливе, который спасает при проблемах с кишечником, укрепляет кости и помогает сердцу.

О пользе сушеной сливы рассказал портал medfond.com.

Отмечается, что чернослив является отличным источником клетчатки, которая требуется человеческому организму каждый день. Она способствует деятельности желудочно-кишечного тракта и помогает моторике кишечника.

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Небольшая 100-граммовая порция чернослива содержит 27 граммов клетчатки — именно такова ежедневная потребность организма. Диетологи утверждают, что при регулярном употреблении чернослива проблем с метеоризмом, ощущением тяжести, болями в животе и запорами не будет совсем.

Кроме того, что чернослив помогает ЖКТ, он также способствует укреплению костей. Это подтвердил американский диетолог Кристофер Мор. В частности, в исследовании, опубликованном в академическом журнале Osteoporosis International, говорится о том, что употребление 5-6 штук чернослива ежедневно может помочь предотвратить потерю костной массы.

Вдобавок, Мор исследовал употребление чернослива женщинами при постменопаузе и выяснил, что сушеная слива помогает предотвратить потерю минеральной плотности костей.

Такое же количество чернослива, указывает диетолог, помогает еще и при сердечных заболеваниях.

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