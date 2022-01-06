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Дети, родившиеся во время пандемии, отстают в развитии: новое исследование

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У рожденных во время пандемии детей возникают проблемы с моторикой
У рожденных во время пандемии детей возникают проблемы с моторикой

Изменения в развитии детей замечены незначительные, но они требуют дальнейших исследований

Ученые США пришли к выводу, что пандемия коронавируса повлияла на развитие детей, родившихся за период ее течения. В частности, показатели социальных и моторных навыков 6-месячных младенцев, которые появились на свет за первый год пандемии, оказались ниже, чем у детей, родившихся до пандемии.

Как передает Medical Press, такое заключение медики сделали, исследовав данных 255 младенцев, которые родились в одной из больниц Нью-Йорка с марта по декабрь 2020 года. Оценивались такие аспекты развития ребенка как общение, крупная и мелкая моторика, решение проблем и социальные навыки.

Ученые пытались выяснить, как коронавирус у беременных женщин может повлиять на нервную систему ребенка, однако удивились результатам. Выяснилось, что у младенцев, мамы которых болели в беременность коронавирусом, проблемы были не с нервной системой, а в двигательных и социальных навыках.

"Мы были удивлены, обнаружив, что абсолютно не было никаких сигналов, свидетельствующих о том, что заражение COVID-19 в утробе матери было связано с нарушениями развития нервной системы. Скорее, пребывание в утробе матери, переживающей пандемию, было связано с несколько более низкими оценками в таких областях, как двигательные и социальные навыки, но не в других, таких как навыки общения или решения проблем. Результаты показывают, что огромное количество стресса, который испытывали беременные матери в эти беспрецедентные времена, возможно, сыграло свою роль", — сообщил доктор Дани Думитриу, который проводил исследование.

Доктор добавил, что хоть изменения в развитии детей замечены лишь небольшие, однако это все равно требует дальнейших изучений и внимания. Поскольку в дальнейшем это может повлиять на здоровье населения, как фиксировали при других пандемиях и стихийных бедствиях.

Отметим, что данное исследование совсем не значит, что в будущем дети, рожденные в пандемию, будут слабыми. Это лишь ранняя стадия развития и есть много возможностей улучшить показатели детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мире обнаружили новый вирус под названием "Флурона" и он уже приближается к Украине. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

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#Дети #Пандемия #Коронавирус #Covid-19
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