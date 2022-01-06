Ребенок кашляет: как облегчить симптомы и нужны ли сиропы

Помочь ребенку при кашле можно и без использования медикаментов.

Кашель у ребенка может быть симптомом разных заболеваний и целесообразность лечения определяет врач. При этом отхаркивающие сиропы при кашле у детей до 4 лет не применяются.

Педиатр и невролог Ирина Платонова напоминает, также что для детей первого года жизни сиропы могут быть опасными.

Как действуют отхаркивающие средства

Основная их задача, согласно словам педиатра, облегчить выход мокроты. Но при этом ее количество не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Она становится более жидкой. Это может усложнить ситуацию, поскольку у детей сила с которой они кашляют слабая.

Ребенок не может полноценно откашляться, мокрота накапливается, и есть вероятность более быстрого присоединения бактериальной инфекции, считает педиатр.

Платонова рассказывается, что отхаркивающие препараты на ночь — наихудший вариант, поскольку ребенок кашляет, а не спит. Большее количество отхаркивающих средств приводит к длинным приступам кашля.

Рекомендации педиатра для облегчения состояния ребенка

увлажнение воздуха до 50-70% без использования эфирных масел (они могут вызвать ларингоспазм)

температура воздуха 15-17 градусов

обильное питье

прогулки

регулярные водные процедуры.

По словам педиатра, кашель может длиться до 8 недель и это нормально.

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