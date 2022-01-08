В Индии мужчина "подсел" на ковид-уколы и сделал более десятка прививок: что известно

Мужчина уверяет, что уколы против коронавируса спасали его от боли

В одном из населенных пунктов Индии мужчина утверждает, что получил прививку от коронавируса 11 раз. По официальным данным, предоставленным в здешнем ведомстве здравоохранения, указанное лицо прививалось не менее 8 раз.

Как сообщает издание BBC, 65-летний Брамдео Мандал, житель штата Бихар, ранее работавший почтальоном, сейчас находится на пенсии.

По словам пенсионера, в течение 2021 года он более десяти раз получал прививку против коронавирусной инфекции и при этом не имел никаких неприятных последствий. Напротив, уколы помогали оставаться здоровым и не чувствовать боли. Благодаря им он даже отказался от палки, с которой ему приходилось ходить из-за проблем с ногой.

Когда мистер Мондал наконец пришел на прививку в лагерь добровольной вакцинации в 12 раз, его остановили. Сейчас по указанному факту идет расследование, которое поможет установить, каким образом мужчине удалось получить столько ковид-уколов. Рассматривают версию по поводу вероятного сбоя в портале, где фиксируют наличие прививок у конкретного человека и возможную халатность людей, работающих в центрах вакцинации.

Предварительно уже установлено, что только за последние четыре месяца пенсионер получил 8 доз вакцины против коронавируса.

Также отмечается, что в местах, где мужчина получал уколы, предварительную регистрацию не требуют. При себе нужно иметь только документы, подтверждающие личность.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в общественном транспорте в городе Одесса мужчина устроил антивакс-шоу для пассажиров. Одессит выступил в трамвае с речью об обязательном отказе от вакцинации против коронавируса и призвал людей "не вестись на тысячу, обещанную правительством", мотивируя это примером собственного товарища, который оказался на том свете через несколько дней после ковид-укола.