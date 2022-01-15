Может спровоцировать рак и не только: 7 негативных последствий распития вина, о которых Вы могли не знать
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Лишь один бокал вина каждый день может нанести вред организму
Подавляющее большинство населения убеждены в том, что вино полезно для здоровья и при систематическом употреблении его в небольших количествах даже помогает урегулировать правильную работу сердечно-сосудистой системы. Однако такие мнения ошибочны.
Как сообщает издание Ferra, ссылаясь на исследования, опубликованные в зарубежном издании Eat This, Not That, лишь один бокал алкогольного напитка ежедневно способен серьезно повредить вашему здоровью.
Каких же последствий следует опасаться?
- Регулярное употребление вина может вызвать проблемы с сердцем. Как стало известно после ряда исследований, проведенных в январе прошлого года, только одна порция алкогольного напитка в день существенно увеличивает вероятность возникновения мерцательной аритмии, которая в дальнейшем повышает риски инсультов.
- Злоупотребление алкогольными напитками вызывает цирроз печени. Согласно результатам исследований 2015 года, ежедневная порция вина повышает риски возникновения болезней печени на 11-13%.
- Рак груди. В 2006 году издание Annals of Epidemiology опубликовало данные, согласно которым только одна-две дозы винного напитка ежедневно увеличивает вероятность развития онкологии 30-50%.
- Рак пищевода. Только одна доза алкоголя в день может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей. Об этом говорится в исследованиях, датированных 2017 годом.
- При систематическом употреблении алкогольных напитков сокращается фаза быстрого сна. Этот "побочный эффект" будет делать вас постоянно уставшим, даже если вы спите много.
- Розацеа. Согласно фактам, предоставляемым специалистами по дерматологии, алкоголь провоцирует увеличение количества видимых капилляров.
- Усиление симптомов ПМС. Употребление вина способно нарушить нормальный цикл и существенно усилить признаки предменструального синдрома, а также дисфорического расстройства.
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