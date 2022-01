Может спровоцировать рак и не только: 7 негативных последствий распития вина, о которых Вы могли не знать

Лишь один бокал вина каждый день может нанести вред организму

Подавляющее большинство населения убеждены в том, что вино полезно для здоровья и при систематическом употреблении его в небольших количествах даже помогает урегулировать правильную работу сердечно-сосудистой системы. Однако такие мнения ошибочны.

Как сообщает издание Ferra, ссылаясь на исследования, опубликованные в зарубежном издании Eat This, Not That, лишь один бокал алкогольного напитка ежедневно способен серьезно повредить вашему здоровью.

Каких же последствий следует опасаться?

Регулярное употребление вина может вызвать проблемы с сердцем. Как стало известно после ряда исследований, проведенных в январе прошлого года, только одна порция алкогольного напитка в день существенно увеличивает вероятность возникновения мерцательной аритмии, которая в дальнейшем повышает риски инсультов. Злоупотребление алкогольными напитками вызывает цирроз печени. Согласно результатам исследований 2015 года, ежедневная порция вина повышает риски возникновения болезней печени на 11-13%. Рак груди. В 2006 году издание Annals of Epidemiology опубликовало данные, согласно которым только одна-две дозы винного напитка ежедневно увеличивает вероятность развития онкологии 30-50%. Рак пищевода. Только одна доза алкоголя в день может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей. Об этом говорится в исследованиях, датированных 2017 годом. При систематическом употреблении алкогольных напитков сокращается фаза быстрого сна. Этот "побочный эффект" будет делать вас постоянно уставшим, даже если вы спите много. Розацеа. Согласно фактам, предоставляемым специалистами по дерматологии, алкоголь провоцирует увеличение количества видимых капилляров. Усиление симптомов ПМС. Употребление вина способно нарушить нормальный цикл и существенно усилить признаки предменструального синдрома, а также дисфорического расстройства.

