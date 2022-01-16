Как уберечь зрение во время работы за экраном: несколько простых советов

Специалист дала несколько советов для сохранения зрения

В наше время за экранами гаджетов люди производят невероятно большое количество времени. Работая за мониторами компьютеров или телефонов, мы "убиваем" свое зрение каждый день. Для того чтобы сберечь глаза здоровыми, работать и учиться так, чтобы это губительно не отразилось на нашем зрении, нужно соблюдать всего несколько простых правил.

Как сообщила на своей странице в соцсети врач-диетолог Екатерина Павлова, для того чтобы уберечь крайне необходимые для зрения витамины во время работы за экранами, нужно систематически делать гимнастику для глаз и хотя бы на день-два отказываться от телефонов, планшетов и компьютеров.

Публикация со страницы Екатерины Павловой о здоровье глаз

Отметим, что большинство витаминов делятся по классификациям, учитывая их растворимость. К примеру, одна категория полезных частиц может растворяться в воде, при этом вторая относится исключительно к жирорастворимым.

Именно вторая группа витаминов, отвечающих за качество нашего зрения, подобна маслам, которые в воде не растворяются.

В список жирорастворимых микроэлементов входят витамины K, D, A и E, которые содержатся в рационе почти каждого человека и гораздо лучше усваиваются организмом, особенно если употреблять их с пищевыми продуктами, в составе каких они также есть.

В иллюстрации ниже приведем пример нескольких простых упражнений для глаз, которые помогут уберечь качество зрения:

Гимнастика для глаз

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