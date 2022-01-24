Укр

В Pfizer хотят выпустить новую вакцину: в чем ее преимущество

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В компании ищут наиболее эффективный способ противостоять пандемии
В компании ищут наиболее эффективный способ противостоять пандемии

Такой способ может быть более удобным для большинства людей

В американской компании Pfizer рассматривают вариант выпуска новой вакцины. Её главное преимущество — в длительном периоде перерыва между дозами. В идеале такая ревакцинация должна быть ежегодной.

Подобные предложения прозвучали от директора Pfizer Альберта Бурлы, сообщает CTV News.

По его словам, сейчас ревакцинация от коронавируса предполагает перерыв в 4-6 месяцев. Однако подобный подход является весьма утомительным и даже надоедливым.

Поэтому, считает Бурла, наиболее подходящим вариантом является ежегодная вакцинация населения от коронавируса. Для лучшего понимания — так сейчас проходят прививки от гриппа.

Однако пока не существует вакцины, которая бы обеспечивала "годовую" защиту. Впрочем, сотрудники Pfizer работают над подобным препаратом, в надежде, что он также сможет защищать от более заразных штаммов ковида — типа "Дельты" или "Омикрона".

Бурла подчеркивает: если сделать ежегодную ревакцинацию против COVID-19, людям будет легче об этом помнить и смириться с её необходимостью.

Также специалист добавил, что первый препарат, способный эффективно противостоять заражению "Омикроном" может быть выпущен Pfizer уже в начале весны 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже является доступной третья, бустерная доза вакцины против коронавируса. Мы подробно рассказывали, где ее можно сделать и как она повлияет на наличие ковидного сертификата.

Также вы можете прочесть, почему прививку от ковида делают в руку, а не любую другую мышцу.

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Теги:
#Вакцина #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Covid-19
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