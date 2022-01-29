Как усилить иммунитет на фоне новой вспышки COVID-19: простые советы врача-иммунолога
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Иммунолог дала несколько простых рекомендаций, которые помогут не заболеть коронавирусом
Иммунитет – это удивительная способность нашего организма противостоять инфекциям и разрушать опасные клетки, которые попадают в него извне. Если такая способность у человека мощная, она будет помогать сохранять здоровье в любом возрасте. Учитывая ситуацию с непрерывным распространением коронавирусной инфекции, новая вспышка которой уже была подтверждена официально, каждому из нас стоит задуматься о том, как усилить иммунитет, чтобы избежать болезни.
По словам врача КНП "Прикарпатского клинического онкоцентра" Галины Курилов, являющейся кандидатом медицинских наук и доцентом Ивано-Франковского национального медицинского университета, первое, что нужно сделать, чтобы не заболеть ковидом — вакцинироваться, — пишет "Коронавирус инфо".
Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Простые советы эксперта по защите от болезни
- Первоначально каждому из нас нужно получить полный "пакет" ковид-прививок, а также бустерную дозу. Если иммунитет ослаблен из-за переноса тяжелых болезней – еще одну дополнительную дозу.
- Следует систематически пользоваться средствами индивидуальной защиты: масками и респираторами.
- Постоянно мыть руки и использовать антисептики.
- Одно из главных требований — соблюдение дистанции и избегание большого скопления людей, учитывая особенности новооткрытого штамма "Омикрон" (речь идет о его сильной заразности и феноменальном распространении).
Как усилить иммунитет
По словам иммунолога, для усиления способности организма противостоять болезни следует включить употребление витаминов D и C, а также препараты, содержащие цинк.
Кроме того, стоит закаляться, регулярно гулять на свежем воздухе, каждый день делать комплекс простых физических упражнений, а также избегать стрессов.
Также врач подчеркнула, что перед приемом любых витаминных препаратов следует проконсультироваться со своим семейным врачом.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут получить бустерную дозу коронавирусной вакцины не раньше, чем через полгода после проведения второго ковид-укола и подробнее рассказал кому все же необходимо ее сделать.
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