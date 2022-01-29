Как усилить иммунитет на фоне новой вспышки COVID-19: простые советы врача-иммунолога

Иммунолог дала несколько простых рекомендаций, которые помогут не заболеть коронавирусом

Иммунитет – это удивительная способность нашего организма противостоять инфекциям и разрушать опасные клетки, которые попадают в него извне. Если такая способность у человека мощная, она будет помогать сохранять здоровье в любом возрасте. Учитывая ситуацию с непрерывным распространением коронавирусной инфекции, новая вспышка которой уже была подтверждена официально, каждому из нас стоит задуматься о том, как усилить иммунитет, чтобы избежать болезни.

По словам врача КНП "Прикарпатского клинического онкоцентра" Галины Курилов, являющейся кандидатом медицинских наук и доцентом Ивано-Франковского национального медицинского университета, первое, что нужно сделать, чтобы не заболеть ковидом — вакцинироваться, — пишет "Коронавирус инфо".

Простые советы эксперта по защите от болезни

Первоначально каждому из нас нужно получить полный "пакет" ковид-прививок, а также бустерную дозу. Если иммунитет ослаблен из-за переноса тяжелых болезней – еще одну дополнительную дозу.

Следует систематически пользоваться средствами индивидуальной защиты: масками и респираторами.

Постоянно мыть руки и использовать антисептики.

Одно из главных требований — соблюдение дистанции и избегание большого скопления людей, учитывая особенности новооткрытого штамма "Омикрон" (речь идет о его сильной заразности и феноменальном распространении).

Как усилить иммунитет

По словам иммунолога, для усиления способности организма противостоять болезни следует включить употребление витаминов D и C, а также препараты, содержащие цинк.

Кроме того, стоит закаляться, регулярно гулять на свежем воздухе, каждый день делать комплекс простых физических упражнений, а также избегать стрессов.

Также врач подчеркнула, что перед приемом любых витаминных препаратов следует проконсультироваться со своим семейным врачом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут получить бустерную дозу коронавирусной вакцины не раньше, чем через полгода после проведения второго ковид-укола и подробнее рассказал кому все же необходимо ее сделать.