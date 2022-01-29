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Как усилить иммунитет на фоне новой вспышки COVID-19: простые советы врача-иммунолога

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Что делать, чтобы защититься от коронавируса
Что делать, чтобы защититься от коронавируса

Иммунолог дала несколько простых рекомендаций, которые помогут не заболеть коронавирусом

Иммунитет – это удивительная способность нашего организма противостоять инфекциям и разрушать опасные клетки, которые попадают в него извне. Если такая способность у человека мощная, она будет помогать сохранять здоровье в любом возрасте. Учитывая ситуацию с непрерывным распространением коронавирусной инфекции, новая вспышка которой уже была подтверждена официально, каждому из нас стоит задуматься о том, как усилить иммунитет, чтобы избежать болезни.

По словам врача КНП "Прикарпатского клинического онкоцентра" Галины Курилов, являющейся кандидатом медицинских наук и доцентом Ивано-Франковского национального медицинского университета, первое, что нужно сделать, чтобы не заболеть ковидом — вакцинироваться, — пишет "Коронавирус инфо".

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Простые советы эксперта по защите от болезни

  • Первоначально каждому из нас нужно получить полный "пакет" ковид-прививок, а также бустерную дозу. Если иммунитет ослаблен из-за переноса тяжелых болезней – еще одну дополнительную дозу.
  • Следует систематически пользоваться средствами индивидуальной защиты: масками и респираторами.
  • Постоянно мыть руки и использовать антисептики.
  • Одно из главных требований — соблюдение дистанции и избегание большого скопления людей, учитывая особенности новооткрытого штамма "Омикрон" (речь идет о его сильной заразности и феноменальном распространении).

Как усилить иммунитет

По словам иммунолога, для усиления способности организма противостоять болезни следует включить употребление витаминов D и C, а также препараты, содержащие цинк.

Кроме того, стоит закаляться, регулярно гулять на свежем воздухе, каждый день делать комплекс простых физических упражнений, а также избегать стрессов.

Также врач подчеркнула, что перед приемом любых витаминных препаратов следует проконсультироваться со своим семейным врачом.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут получить бустерную дозу коронавирусной вакцины не раньше, чем через полгода после проведения второго ковид-укола и подробнее рассказал кому все же необходимо ее сделать.

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Теги:
#Иммунитет #Врач #Коронавирус #Хвороба #Поради
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