Магнитные бури в феврале: назван самый опасный день
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Февраль месяц практически сразу начнется с сильной геомагнитной бури.
Пока синоптики прогнозируют на последний зимний месяц тепло и небольшое количеством осадков, февраль решил "обрадовать" украинцев, особенно метеозависимых, сильными магнитными бурями, которые ударят. Поэтому стоит быть максимально внимательными к своему здоровью. Что бы Вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь и рассказал, что нужно делать, чтобы уберечься от геомагнитного влияния.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в феврале нас ожидают пять магнитных бурь, две из которых могут стать серьезным испытанием для метеозависимых.
Первая вспышка ждет украинцев с утра 2-го до утра 3-го февраля. Отметим, что это будет сильный всплеск красного уровня. В эти дни сердечникам стоит быть предельно осторожными.
Расслабляться после не стоит, ведь 5-го февраля нас ждет еще одна сильная буря, которая будет также достигать красного уровня. Продлится она до 6-го февраля. Также сравнительно незначительные колебания ждут метеозависимых 10, 18 и 25 февраля, однако они серьезной опасности не несут.
- Для справки: Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитные поля Земли. Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, тем самым создавая магнитные бури.
Магнитные бури в феврале: как уберечься
Отметим, что в дни магнитных бурь может ухудшаться самочувствие, появиться головная боль, головокружение, развиться мигрень, бессонница, скачки давления, потеря аппетита, усталость и упадок сил.
Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние нужно:
- Отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи.
- Чаще пить травяной чай.
- Спать в эти дни важно не менее 8 часов в сутки.
- Нежелательно в этот день заниматься спортом.
- Избегать стрессов и перенапряжения.
- Отказаться от путешествий на автомобиле.
- Принимать контрастный душ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам обещают "веселое" начало февраля с температурными качелями, морозом и дождем.
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