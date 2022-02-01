Укр

Магнитные бури в феврале: назван самый опасный день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
200
Во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:26
Во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие

Февраль месяц практически сразу начнется с сильной геомагнитной бури.

Пока синоптики прогнозируют на последний зимний месяц тепло и небольшое количеством осадков, февраль решил "обрадовать" украинцев, особенно метеозависимых, сильными магнитными бурями, которые ударят. Поэтому стоит быть максимально внимательными к своему здоровью. Что бы Вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь и рассказал, что нужно делать, чтобы уберечься от геомагнитного влияния.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в феврале нас ожидают пять магнитных бурь, две из которых могут стать серьезным испытанием для метеозависимых.

Первая вспышка ждет украинцев с утра 2-го до утра 3-го февраля. Отметим, что это будет сильный всплеск красного уровня. В эти дни сердечникам стоит быть предельно осторожными.

Расслабляться после не стоит, ведь 5-го февраля нас ждет еще одна сильная буря, которая будет также достигать красного уровня. Продлится она до 6-го февраля. Также сравнительно незначительные колебания ждут метеозависимых 10, 18 и 25 февраля, однако они серьезной опасности не несут.

  • Для справки: Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитные поля Земли. Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, тем самым создавая магнитные бури.

Магнитные бури в феврале: как уберечься

Отметим, что в дни магнитных бурь может ухудшаться самочувствие, появиться головная боль, головокружение, развиться мигрень, бессонница, скачки давления, потеря аппетита, усталость и упадок сил.

Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние нужно:

  • Отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи.
  • Чаще пить травяной чай.
  • Спать в эти дни важно не менее 8 часов в сутки.
  • Нежелательно в этот день заниматься спортом.
  • Избегать стрессов и перенапряжения.
  • Отказаться от путешествий на автомобиле.
  • Принимать контрастный душ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам обещают "веселое" начало февраля с температурными качелями, морозом и дождем.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #Когда магнитные бури #Как пережить магнитные бури #Календарь магнитных бурь
Зеленский подписал указ об армии 1 февраля
Политика
"Не потому, что война": Зеленский подписал в Раде важный указ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский подписал указ об армии 1 февраля
"Не потому, что война": Зеленский подписал в Раде важный указ
Дата публикации
Категория
Северокорейский лидер играет на руку Кремлю
Ким Чен Ын на стороне Путина: как запуски ракет КНДР отвлекают США от Украины
Дата публикации
Категория
ПЗРК "Гром" - аналог российской "Иглы"
В Украину на фоне угроз РФ привезут оружие "с российским следом": подробности
Дата публикации
Категория
Мэр утверждает, что после попыток захватить город в 2014 году были сделаны выводы
Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска"
Дата публикации
Категория
Разобрались, что ждет нацвалюту и общественность в феврале 2022 года
Угроза войны, протестов и доллара по 30: каким будет февраль для Украины (прогноз)