Укр

Грибок и даже некроз: кому и чем грозит сон в носках

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сон в носках полезен далеко не для всех
Сон в носках полезен далеко не для всех

При сахарном диабете и атеросклерозе сон в носках может серьезно навредить.

В зимнюю пору некоторые люди предпочитают спать в носках, чтобы было теплее ногам и комфортнее всему телу. Однако далеко не все знают, что такой способ согреть ноги грозит проблемами со здоровьем.

Как сообщил врач-хирург Армен Авакаян, спать в носках категорически запрещено некоторым категориям граждан.

Кому запрещено спать в носках?

Как утверждает медик, спать в теплых носках категорически запрещено людям с нарушением кровообращения. Такие граждане часто имеют холодные ноги, ведь кровь не попадает к стопам.

Хирург говорит, что заболевание называется атеросклерозом артерий нижних конечностей и чаще оно бывает у пожилых людей.

"Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции", — сообщил Армен Авакян.

Также сон в носках запрещен больным сахарным диабетом, ведь у них страдают сосуды и может развиваться диабетическая микроангиопатия.

"Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза", — предупредил врач-хирург.

В то же время медик дал действенный совет, как согреть ноги перед сном – достаточно на несколько минут провести контрастный душ для ступней.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой продукт хорошо влияет на сон и помогает в регуляции сахара в крови.

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Теги:
#Болезни #Здоровый сон #Носки #Противопоказания
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