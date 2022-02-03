Страдают внучки: Комаровский назвал неожиданную побочку от курения для мужчин

Страдать от этого побочного действия будут следующие поколения.

Известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский назвал неожиданное негативное последствие от курения, которое сказывается на последующих поколениях. В частности, ученые последовали закономерности между курением мужчин и ожирением их внучек.

Об этом доктор рассказал в рубрике "Комаровости" на своей странице в Instagram.

По его словам, женщины, чьи дедушки были курильщиками, склонны к ожирению. Причем масса жира в их теле в среднем на 3,5-5,5 килограмма больше, чем у женщин, чьи дедушки были противниками курения.

"В случае если курил дед по материнской линии, этот показатель увеличивается до 5,5-6,1 килограмма", — отметил Комаровский.

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Врач добавил, что это не зависит от того, курит ли сама женщина или нет. А закономерность курения и ожирения была установлена в ходе исследования, в котором участвовали тысячи женщин.

"Понять генетический механизм того, как курение влияет на это пока не удается, но то, что это так и есть, сомнений, по большому счету, не вызывает", — резюмировал Комаровский.

Напомним, что опасным для здоровья является не только курение обычных сигарет — угрозу для жизни представляют и их заменители. В частности, в России в результате курения электронной сигареты скончался 12-летний парень, а его сестра после курения вейпа попала в больницу.

Также "Телеграф" сообщал, что курильщиков помимо известных проблем с легкими и сердечно-сосудистой системой ждут и болезни зрения — катаракта и глаукома, в частности.