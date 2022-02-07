Особо опасны: врач назвал топ-4 вредных алкогольных напитков

Самым щадящим алкоголем считается вино.

Частое употребление алкоголя да еще и в больших количествах еще никому не пошло на пользу — спиртные напитки не только приближают старость, но и способны обострять хронические заболевания.

Как рассказал врач-терапевт Рустем Османов, наиболее пагубно на здоровье человека влияют сразу 4 напитка — алкогольные коктейли, пиво, игристые вина и коньяк.

По словам медика, употребление пива создает серьезную нагрузку на почки, поэтому к этому напитку следует относится крайне осторожно. Что касается алкогольных коктейлей и игристых вин — эти напитки провоцируют обострение хронических болезней, поскольку в них содержится высокая концентрация сахара. А коньяк вообще противопоказан людям, которые желают похудеть, поскольку в нем содержится огромное количество калорий и он способен вызывать нарушение обмена жиров и углеводов.

Также врач напомнил категории, которым употребление алкоголя особенно опасно:

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

хронической болезни почек;

сахарном диабете.

Добавим, что наиболее щадящим алкоголем терапевт считает вино. Отмечая, что этот напиток, при употреблении в умеренных количествах, разжижает кровь, расширяет сосуды и даже является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему стоит выпивать по бокалу вина каждый день.