Особо опасны: врач назвал топ-4 вредных алкогольных напитков
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Самым щадящим алкоголем считается вино.
Частое употребление алкоголя да еще и в больших количествах еще никому не пошло на пользу — спиртные напитки не только приближают старость, но и способны обострять хронические заболевания.
Как рассказал врач-терапевт Рустем Османов, наиболее пагубно на здоровье человека влияют сразу 4 напитка — алкогольные коктейли, пиво, игристые вина и коньяк.
По словам медика, употребление пива создает серьезную нагрузку на почки, поэтому к этому напитку следует относится крайне осторожно. Что касается алкогольных коктейлей и игристых вин — эти напитки провоцируют обострение хронических болезней, поскольку в них содержится высокая концентрация сахара. А коньяк вообще противопоказан людям, которые желают похудеть, поскольку в нем содержится огромное количество калорий и он способен вызывать нарушение обмена жиров и углеводов.
Также врач напомнил категории, которым употребление алкоголя особенно опасно:
- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- хронической болезни почек;
- сахарном диабете.
Добавим, что наиболее щадящим алкоголем терапевт считает вино. Отмечая, что этот напиток, при употреблении в умеренных количествах, разжижает кровь, расширяет сосуды и даже является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее "Телеграф" сообщал, почему стоит выпивать по бокалу вина каждый день.
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