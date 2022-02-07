Укр

Особо опасны: врач назвал топ-4 вредных алкогольных напитков

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Некоторые напитки провоцируют обострения хронических болезней
Некоторые напитки провоцируют обострения хронических болезней

Самым щадящим алкоголем считается вино.

Частое употребление алкоголя да еще и в больших количествах еще никому не пошло на пользу — спиртные напитки не только приближают старость, но и способны обострять хронические заболевания.

Как рассказал врач-терапевт Рустем Османов, наиболее пагубно на здоровье человека влияют сразу 4 напитка — алкогольные коктейли, пиво, игристые вина и коньяк.

По словам медика, употребление пива создает серьезную нагрузку на почки, поэтому к этому напитку следует относится крайне осторожно. Что касается алкогольных коктейлей и игристых вин — эти напитки провоцируют обострение хронических болезней, поскольку в них содержится высокая концентрация сахара. А коньяк вообще противопоказан людям, которые желают похудеть, поскольку в нем содержится огромное количество калорий и он способен вызывать нарушение обмена жиров и углеводов.

Также врач напомнил категории, которым употребление алкоголя особенно опасно:

  • при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
  • хронической болезни почек;
  • сахарном диабете.

Добавим, что наиболее щадящим алкоголем терапевт считает вино. Отмечая, что этот напиток, при употреблении в умеренных количествах, разжижает кровь, расширяет сосуды и даже является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему стоит выпивать по бокалу вина каждый день.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Здоровье #Алкоголь #Вред #Врач
Стягивание войск в рамках учений "Союзная решимость 2022"
Новости СНГ
Волноваться не о чем? Появились свежие снимки российских лагерей у границ Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стягивание войск в рамках учений "Союзная решимость 2022"
Волноваться не о чем? Появились свежие снимки российских лагерей у границ Украины
Дата публикации
Категория
Ключевые события недели
Главные события недели: скандал с Трухиным, старт Олимпиады, подготовка беспорядков в Киеве
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
У Путина был прекрасный шанс закончить войну с Украиной, но у него другие цели
Дата публикации
Категория
Сборная Украины после выступления российской спортсменки
"Зомбирование и агитация": в Госдуме РФ разозлились на украинских спортсменов на Олимпиаде
Дата публикации
Категория
Фигурное катание на Олимпиаде в Пекине
Скандал в фигурном катании и фиаско норвежцев в лыжах: итоги 2-го игрового дня на Олимпиаде-2022