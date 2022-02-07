Заболевших меньше, но смертей больше: свежая COVID-статистика на 7 февраля
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Лидером по количеству заболевших стал Киев
Утро понедельника, 7 февраля, и новую рабочую неделю Украина начинает с 23 378 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика демонстрирует стандартное после выходных снижение количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками, однако оно не является значительным.
Данные сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, что из общего количества заболевших 394 случаев зафиксировано среди медицинских работников, 2 242 — среди несовершеннолетних.
Всего же за прошлые сутки в Украине зарегистрировано:
- новых случаев — 23 378 (вчера — 27 851);
- госпитализаций — 2 699 (накануне — 4 219);
- летальных случаев — 115 (прежде — 109);
- выздоровевших — 5 024 (днем ранее — 6 089).
Лидерство по приросту ковидных пациентов удерживает столица, здесь за день было выявлено 2 266 случаев COVID-19. Также в первую пятерку вошли Львовская (2122), Одесская (2033), Хмельницкая (1713) и Харьковская (1609) области.
Следует подчеркнуть, что "оранжевая" карантинная зона, что сигнализирует о тревожном уровне заболеваемости, распространилась практически на все области Украины.
Напомним,что лучшим способом противостоять коронавирусу медики по-прежнему называют вакцинацию. "Телеграф" рассказывал, как именно планируют проводить иммунизацию населения в 2022 году. Уже есть план, который хотят выполнить к концу декабря.
Также мы писали, кто именно может рассчитывать на получение "тысячи Зеленского" за вакцинацию. Перечень услуг, на которые можно потратить эти деньги, значительно увеличился.
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