COVID-сертификат после бустера: какие данные нужны, чтобы получить документ

За обновлением документа придется обращаться самостоятельно

В Украине полным ходом идет кампания по иммунизации населения от коронавируса бустерной дозой. Эта процедура помогает не только защитить организм от болезни, но и продлевает действие COVID-сертификата, позволяющего поездки и посещение общественных мест.

В пресс-службе Минздрава напомнили, какие данные должны быть в системе, чтобы документ "обновился" после получения человеком бустера, пишет "Телеграф".

Сертификаты формируются автоматически — на основе данных, которые врачи заносят в специальную е-систему здравоохранения. По словам замглавы Минздрава Марии Карчевич, некоторые из документов не подгружаются, ведь при их заполнении были допущены некоторые ошибки.

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Чтобы люди не испытывали дискомфорт, при попытке "продлить" свой сертификат, в системе должна иметься корректная информация о:

количестве и порядковом номере полученной вакцины (по примеру — "1/1");

причине вакцинации — "прививка по состоянию здоровья (плановая)";

этапе вакцинации — отметка о бустере.

Мы также писали, как именно можно запросить в "Дие" документы об иммунизации после получения бустерной дозы. Если же сертификат так и не подгрузился даже после соответствующего запроса, стоит обратиться к врачу, у которого вы получили прививку. Более детально читайте в нашем материале.

Также "Телеграф" объяснял, чем отличаются дополнительная и бустерная прививки от ковида. Для лучшей наглядности все данные внесены в емкую инфографику.