COVID-сертификат после бустера: какие данные нужны, чтобы получить документ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 60
За обновлением документа придется обращаться самостоятельно
В Украине полным ходом идет кампания по иммунизации населения от коронавируса бустерной дозой. Эта процедура помогает не только защитить организм от болезни, но и продлевает действие COVID-сертификата, позволяющего поездки и посещение общественных мест.
В пресс-службе Минздрава напомнили, какие данные должны быть в системе, чтобы документ "обновился" после получения человеком бустера, пишет "Телеграф".
Сертификаты формируются автоматически — на основе данных, которые врачи заносят в специальную е-систему здравоохранения. По словам замглавы Минздрава Марии Карчевич, некоторые из документов не подгружаются, ведь при их заполнении были допущены некоторые ошибки.
Чтобы люди не испытывали дискомфорт, при попытке "продлить" свой сертификат, в системе должна иметься корректная информация о:
- количестве и порядковом номере полученной вакцины (по примеру — "1/1");
- причине вакцинации — "прививка по состоянию здоровья (плановая)";
- этапе вакцинации — отметка о бустере.
Мы также писали, как именно можно запросить в "Дие" документы об иммунизации после получения бустерной дозы. Если же сертификат так и не подгрузился даже после соответствующего запроса, стоит обратиться к врачу, у которого вы получили прививку. Более детально читайте в нашем материале.
Также "Телеграф" объяснял, чем отличаются дополнительная и бустерная прививки от ковида. Для лучшей наглядности все данные внесены в емкую инфографику.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-