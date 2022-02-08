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Не грусти - перекуси: 5 дешевых продуктов для поднятия настроения

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Разобрались, что можно съесть, чтобы улучшить настроение
Разобрались, что можно съесть, чтобы улучшить настроение

В наших силах помочь организму вырабатывать серотонин

Всем известный факт, что самый доступный способ поднять настроение, — это покушать. Часто выбор падает на вредные продукты, но мы разобрались, какая полезна еда лучше сможет поднять уровень гормона счастья в организме. При этом, речь пойдет о дешевых продуктах, а не заморских и дорогих.

Список составил ICTV.

Овсянка

Овсянку лучше варить, а не запаривать
Овсянку лучше варить, а не запаривать

Все хотя бы раз слышали о пользе овсянки, но многие упорно продолжают ее игнорировать, и зря, — в ее состав среди прочего входит триптофан, который в организме превращается в серотонин. Для лучшего эффекта выбирайте минимально обработанную овсянку (обычную, не быстрого приготовления).

Тыквенные семечки

Для лучшего эффекта стоит брать не обжаренные семечки
Для лучшего эффекта стоит брать не обжаренные семечки

Семена тыквы содержат множество ценных жиров, невероятно полезных для организма. Кроме того, есть там и триптофан, без которого невозможен синтез серотонина.

Морская капуста

Морская капуста может стать ингредиентом многих салатов
Морская капуста может стать ингредиентом многих салатов

Пусть многие и не любят этот продукт, но он ценный источник витаминов группы В, которые регулируют работу надпочечных желез и выделение адреналина, недостаток которого в организме может вызывать раздражительность, плохое настроение и усталость.

Банан

Бананы повышают настроение уже одним только своим видом
Бананы повышают настроение уже одним только своим видом

Эти желтые плоды содержат витамины А, В6, С, фосфор, железо, калий и тот самый триптофан, так необходимый для хорошего настроения. А еще бананы просто вкусные.

Черный шоколад

Все хотя бы раз слышали о пользе черного шоколада
Все хотя бы раз слышали о пользе черного шоколада

Горький шоколад содержит теобромин, который повышает выработку эндорфинов. Но не стоит усердствовать и поедать его плитками, — для эффекта достаточно регулярно съедать по кусочку.

Напомним, ранее нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.

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#Питание #Продукты
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