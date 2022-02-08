Не грусти - перекуси: 5 дешевых продуктов для поднятия настроения
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В наших силах помочь организму вырабатывать серотонин
Всем известный факт, что самый доступный способ поднять настроение, — это покушать. Часто выбор падает на вредные продукты, но мы разобрались, какая полезна еда лучше сможет поднять уровень гормона счастья в организме. При этом, речь пойдет о дешевых продуктах, а не заморских и дорогих.
Список составил ICTV.
Овсянка
Все хотя бы раз слышали о пользе овсянки, но многие упорно продолжают ее игнорировать, и зря, — в ее состав среди прочего входит триптофан, который в организме превращается в серотонин. Для лучшего эффекта выбирайте минимально обработанную овсянку (обычную, не быстрого приготовления).
Тыквенные семечки
Семена тыквы содержат множество ценных жиров, невероятно полезных для организма. Кроме того, есть там и триптофан, без которого невозможен синтез серотонина.
Морская капуста
Пусть многие и не любят этот продукт, но он ценный источник витаминов группы В, которые регулируют работу надпочечных желез и выделение адреналина, недостаток которого в организме может вызывать раздражительность, плохое настроение и усталость.
Банан
Эти желтые плоды содержат витамины А, В6, С, фосфор, железо, калий и тот самый триптофан, так необходимый для хорошего настроения. А еще бананы просто вкусные.
Черный шоколад
Горький шоколад содержит теобромин, который повышает выработку эндорфинов. Но не стоит усердствовать и поедать его плитками, — для эффекта достаточно регулярно съедать по кусочку.
Напомним, ранее нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.
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