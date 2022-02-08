Не грусти - перекуси: 5 дешевых продуктов для поднятия настроения

В наших силах помочь организму вырабатывать серотонин

Всем известный факт, что самый доступный способ поднять настроение, — это покушать. Часто выбор падает на вредные продукты, но мы разобрались, какая полезна еда лучше сможет поднять уровень гормона счастья в организме. При этом, речь пойдет о дешевых продуктах, а не заморских и дорогих.

Список составил ICTV.

Овсянка

Овсянку лучше варить, а не запаривать

Все хотя бы раз слышали о пользе овсянки, но многие упорно продолжают ее игнорировать, и зря, — в ее состав среди прочего входит триптофан, который в организме превращается в серотонин. Для лучшего эффекта выбирайте минимально обработанную овсянку (обычную, не быстрого приготовления).

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Тыквенные семечки

Для лучшего эффекта стоит брать не обжаренные семечки

Семена тыквы содержат множество ценных жиров, невероятно полезных для организма. Кроме того, есть там и триптофан, без которого невозможен синтез серотонина.

Морская капуста

Морская капуста может стать ингредиентом многих салатов

Пусть многие и не любят этот продукт, но он ценный источник витаминов группы В, которые регулируют работу надпочечных желез и выделение адреналина, недостаток которого в организме может вызывать раздражительность, плохое настроение и усталость.

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Банан

Бананы повышают настроение уже одним только своим видом

Эти желтые плоды содержат витамины А, В6, С, фосфор, железо, калий и тот самый триптофан, так необходимый для хорошего настроения. А еще бананы просто вкусные.

Черный шоколад

Все хотя бы раз слышали о пользе черного шоколада

Горький шоколад содержит теобромин, который повышает выработку эндорфинов. Но не стоит усердствовать и поедать его плитками, — для эффекта достаточно регулярно съедать по кусочку.

Напомним, ранее нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.