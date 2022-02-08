Метод "4-7-8": как быстро и эффективно уснуть за пару минут
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Отойти ко сну поможет пара дыхательных упражнений
Порой даже после тяжелого дня человек испытывает трудности с засыпанием. Смотреть в потолок или бессмысленно ворочаться без сна — не лучший вариант для нашего здоровья, потому можно воспользоваться специальной дыхательной гимнастикой.
Её разработал доктор медицины из Университета Гарварда Эндрю Вейл, сообщает "Телеграф".
Комплекс упражнений имеет название "4-7-8", и основан на нескольких простых действиях, которые стоит повторять с различной частотой. Его суть состоит в том, чтобы взять под контроль собственное дыхание, а заодно — и эмоциональное состояние.
Как уснуть, используя метод "4-7-8"
- Выполнять упражнения можно в любом положении, но изначальное "знакомство" лучше начать сидя. Выпрямите спину, а ступнями касайтесь поверхности пола или кровати (в зависимости от вашей позы).
- Приложите кончик языка к нёбу сразу за верхними передними зубами и удерживайте его на протяжении всего комплекса упражнений. Дышать придется "вокруг" языка, даже если это покажется неудобным.
- Полностью вдохните через рот. Желательно издать характерный свистящий звук.
- Закройте рот, затем тихо вдохнув носом. Посчитайте мысленно до четырех.
- Задержите дыхание, считая до семи.
- Полностью выдохните через рот все с тем же свистом. При этом считать следует до восьми.
- Такой цикл "4-7-8" следует повторить еще трижды, чтобы в целом упражнение было сделано четыре раза.
Специалист отмечает, что время, затраченное на один "цикл", не регулируется. Однако если вам тяжело надолго задерживать дыхание, вы можете ускориться в счете. Учтите, что это касается всех трех этапов упражнения.
Напомним, что ранее "Телеграф" писал, как можно быстрее уснуть с помощью специального "военного" метода. Он заключается в постепенном напряжении, а затем расслаблении мышц лица.
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