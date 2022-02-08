Метод "4-7-8": как быстро и эффективно уснуть за пару минут

Отойти ко сну поможет пара дыхательных упражнений

Порой даже после тяжелого дня человек испытывает трудности с засыпанием. Смотреть в потолок или бессмысленно ворочаться без сна — не лучший вариант для нашего здоровья, потому можно воспользоваться специальной дыхательной гимнастикой.

Её разработал доктор медицины из Университета Гарварда Эндрю Вейл, сообщает "Телеграф".

Комплекс упражнений имеет название "4-7-8", и основан на нескольких простых действиях, которые стоит повторять с различной частотой. Его суть состоит в том, чтобы взять под контроль собственное дыхание, а заодно — и эмоциональное состояние.

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Как уснуть, используя метод "4-7-8"

Выполнять упражнения можно в любом положении, но изначальное "знакомство" лучше начать сидя. Выпрямите спину, а ступнями касайтесь поверхности пола или кровати (в зависимости от вашей позы). Приложите кончик языка к нёбу сразу за верхними передними зубами и удерживайте его на протяжении всего комплекса упражнений. Дышать придется "вокруг" языка, даже если это покажется неудобным. Полностью вдохните через рот. Желательно издать характерный свистящий звук. Закройте рот, затем тихо вдохнув носом. Посчитайте мысленно до четырех. Задержите дыхание, считая до семи. Полностью выдохните через рот все с тем же свистом. При этом считать следует до восьми. Такой цикл "4-7-8" следует повторить еще трижды, чтобы в целом упражнение было сделано четыре раза.

Специалист отмечает, что время, затраченное на один "цикл", не регулируется. Однако если вам тяжело надолго задерживать дыхание, вы можете ускориться в счете. Учтите, что это касается всех трех этапов упражнения.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, как можно быстрее уснуть с помощью специального "военного" метода. Он заключается в постепенном напряжении, а затем расслаблении мышц лица.