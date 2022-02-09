Что произойдет с вашим телом, если съедать один банан каждый день

Бананы идеальная еда на завтрак, в качестве перекуса в полдень или до и после занятий спортом.

Бананы — очень полезный фрукт, который богат не только витаминами B6 и C, клетчаткой, пищевыми волокнами и марганцем, но и не содержат жиров, холестерина и натрия, что очень положительно влияет на состояние здоровье. Что же будет з организмом, если каждый день есть бананы?

Диетолог Общественного центра здоровья Тион-г-Бару Пегги Тан рассказала, почему стоит начать есть бананы и в чем их польза.

Источник витамина B6

Витамин B6 из бананов легко усваивается организмом, и помогает организму:

производить эритроциты,

метаболизировать углеводы и жиры, превращая их в энергию,

метаболизировать аминокислоты,

удалить нежелательные химические вещества из печени и почек,

сохранить здоровую нервную систему.

В одном банане среднего размера находится около четверти ежедневных потребностей в витамине B6.

Ценный источник витамина С

Один банан содержит около 10% ежедневных потребностей в витамине С, который помогает:

защитить свой организм от повреждения клеток и тканей,

лучше усваивать железо,

вырабатывать коллаген,

поддерживать здоровье мозга, вырабатывая серотонин.

Читайте также: Категория Здоровье Что произойдет с вашим организмом, если есть яйца каждый день Большинство людей считают, что это полезный белковый продукт помогает укрепить организм

Полезен для кожи

Один банан среднего размера обеспечивает примерно 13% ваших ежедневных потребностей в марганце, который помогает организму вырабатывать коллаген и защищает кожу и другие клетки от повреждения.

Источник калия

Калий, которого в одном банане содержится около 10% ежедневных потребностей, полезен для здоровья сердца и артериального давления. Калий помогает вашему телу поддерживать здоровое сердце и кровяное давление.

Улучшают пищеварение и помогают справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта

Растворимая клетчатка, которой в банане около 10-12% ваших ежедневных потребностей, помогает организму контролировать уровень сахара в крови и избавляться от жирных веществ, таких как холестерин. А нерастворимая клетчатка помогает сохранить кишечник здоровым и защитить его от вредных бактерий.

Бананы могут помочь вам справиться с желудочно-кишечными проблемами, такими как: запор, язвы желудка и изжога

Наполняют энергией

Бананы содержат три природных сахара — сахарозу, фруктозу и глюкозу — и являются источником энергии без жира и холестерина.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой продукт хорошо влияет на сон и помогает в регуляции сахара в крови.