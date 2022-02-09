Что произойдет с вашим телом, если съедать один банан каждый день
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Бананы идеальная еда на завтрак, в качестве перекуса в полдень или до и после занятий спортом.
Бананы — очень полезный фрукт, который богат не только витаминами B6 и C, клетчаткой, пищевыми волокнами и марганцем, но и не содержат жиров, холестерина и натрия, что очень положительно влияет на состояние здоровье. Что же будет з организмом, если каждый день есть бананы?
Диетолог Общественного центра здоровья Тион-г-Бару Пегги Тан рассказала, почему стоит начать есть бананы и в чем их польза.
Источник витамина B6
Витамин B6 из бананов легко усваивается организмом, и помогает организму:
- производить эритроциты,
- метаболизировать углеводы и жиры, превращая их в энергию,
- метаболизировать аминокислоты,
- удалить нежелательные химические вещества из печени и почек,
- сохранить здоровую нервную систему.
Ценный источник витамина С
Один банан содержит около 10% ежедневных потребностей в витамине С, который помогает:
- защитить свой организм от повреждения клеток и тканей,
- лучше усваивать железо,
- вырабатывать коллаген,
- поддерживать здоровье мозга, вырабатывая серотонин.
Полезен для кожи
Один банан среднего размера обеспечивает примерно 13% ваших ежедневных потребностей в марганце, который помогает организму вырабатывать коллаген и защищает кожу и другие клетки от повреждения.
Источник калия
Калий, которого в одном банане содержится около 10% ежедневных потребностей, полезен для здоровья сердца и артериального давления. Калий помогает вашему телу поддерживать здоровое сердце и кровяное давление.
Улучшают пищеварение и помогают справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта
Растворимая клетчатка, которой в банане около 10-12% ваших ежедневных потребностей, помогает организму контролировать уровень сахара в крови и избавляться от жирных веществ, таких как холестерин. А нерастворимая клетчатка помогает сохранить кишечник здоровым и защитить его от вредных бактерий.
Наполняют энергией
Бананы содержат три природных сахара — сахарозу, фруктозу и глюкозу — и являются источником энергии без жира и холестерина.
Ранее "Телеграф" сообщал, какой продукт хорошо влияет на сон и помогает в регуляции сахара в крови.
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