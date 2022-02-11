Всё очень просто: эксперт по сну открыл лайфхак, как заснуть быстрее

Если Вы из тех людей, кто долго ворочается в кровати, — этот способ может Вам помочь

Сон — неотъемлемая и очень важная часть жизни любого человека, и потому очень важно для хорошего настроения и самочувствия хорошо высыпаться. Некоторые прибегают к специальным дыхательным упражнениям, но есть и другие способы.

Об одном из них эксперт по сну, соучредитель Beingwell Джеймс Уилсон рассказал The Sun, сообщает "Телеграф".

По его словам, незадолго до сна можно наполнить грелку теплой водой и положить на нее ступни, — внутренняя температура тела немного поднимется, а потом опустится, когда Вы немного вспотеете, вследствие чего будет проще расслабиться и уснуть.

Оптимально согревать ноги во время просмотра чего-нибудь "легкого" по телевизору.

При этом не обязательно использовать грелку, — тот же эффект будет достигнут, если Вы просто примете душ или сделаете ванночку для ног перед сном.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 15 взрослых человек, страдающих из-за проблем со сном, и результаты показали, что 40-минутная ванночка для ног снизила частоту их ночных пробуждений.

Как сообщал "Телеграф", также можно быстрее уснуть, если просто надеть носки на ноги перед сном, однако этот метод может навредить.