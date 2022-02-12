Супер-овощ: что будет, если есть огурцы каждый день

Какую пользу имеет огурец и на что он может влиять: положительные и отрицательные стороны этого продукта

Все знают, что овощи очень полезны для организма человека, они обогащены многими витаминами и микроэлементами, которые помогают нам оставаться здоровыми. Диетологи утверждают, что овощи должны составлять половину дневного рациона человека. Огурец – один из самых популярных овощей, его всегда можно найти на полках магазинов, а в летний период всегда достаточно фермерской продукции, которая не оставит равнодушной. Но чем полезен этот овощ, вы можете даже не догадываться, а о "побочных эффектах" от него и не знать. Ресурс eatthis поделился интересными фактами – читайте дальше в статье

1. Огурцы могут предотвращать развитие сахарного диабета.

Во избежание сахарного диабета следует следить за употреблением продуктов, ускоряющих выработку инсулина, их употребление нужно ограничить. Огурец является тем продуктом, который плавно выделяет инсулин, что делает его отличным овощем, медленно поднимающим сахар. Употребление огурцов может предотвратить сахарный диабет, ведь организм своевременно справляется с переработкой инсулина.

2. Огурцы помогут увеличить количество потребления жидкости.

Если вы до сих пор считаете, что необходимо выпивать по 2 литра воды, то забудьте об этом. Все, что вам нужно – это перекус в виде огурца. Возможно, бутылку воды все же придется выпить в течение дня, однако огурец остается хорошим методом увлажнения. Согласно исследованиям, огурец состоит на 95% из воды, а это значит, что из этого овоща вы получаете не только хрустящую закуску, но и дополнительное употребление жидкости. Диетолог и сертифицированный клиницист по поддержке питания Кристин Гиллеспи утверждает, что огурцы могут помочь в ежедневном потреблении жидкости и обеспечить увлажнение организма, а так же оптимальное его функционирование.

3. Благодаря огурцам можно похудеть.

Люди, желающие похудеть, прежде всего корректируют свой рацион. Хороший метод, чтобы сбалансировать его – добавить огурцы, ведь они не только придают блюдам разнообразия и приятный хруст, но и являются здоровой пищей, способствующей потере веса. Огурцы имеют низкую калорийность – 10-16 ккал на 100 г продукта, а это значит, что пища имеет низкую энергетическую плотность. Nutrients провели исследования, согласно которым существует связь между потреблением продуктов с низкой энергетической плотностью и потерей веса. Кроме того, огурцы имея большое содержание воды, чрезвычайно сытны, оставаясь при этом низкокалорийным продуктом, что делает их прекрасным перекусом для тех, кто хочет скорректировать свой вес, особенно, если вы соедините их с вкусным хумусом или гуакамоле.

4. Огурцы помогут избежать запоров.

Если у вас проблемы с запорами, можете спокойно есть огурцы. Они содержат много воды и клетчатки, что никак не может вызвать запор, а наоборот, могут стать отличным предохранительным средством от него. В исследовании по фитотерапии, которое было опубликовано Джадавпурским университетом, сказано, что семена огурцов, которых достаточно много в овощах, помогают предотвратить запор, а медицинский колледж Пенсильвании советует добавлять огурцы в блюда, чтобы облегчить запор.

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5. Огурцы могут вызвать избыточное газообразование.

Несмотря на то, что положительным моментом в употреблении огурцов является облегчение запора, не слишком приятным моментом есть избыточное образование газов. По данным US Davis, огурцы содержат в своем составе кукурбитацин, который также есть и в других овощах и фруктах, таких как тыква, кабачки и арбузы. Кукурбитацин вызывает горьковатый привкус, имеющийся в огурцах, а также является причиной газообразования и расстройства пищеварения. Такие неприятные симптомы могут возникнуть, если есть слишком много огурцов.

6. Огурцы могут предотвратить вздутие живота

Огурцы имеют высокое содержание воды, что прекрасно поддерживает гидратацию, а также они могут быстро помочь устранить избыток задержавшейся в организме жидкости, то есть благодаря употреблению огурцов вы сможете избежать вздутия. Диетолог Лиза Ричардс, автор книги «Диета при кандидозе» утверждает, что огурцы богаты специфическими питательными веществами, которые помогают устранить задержку воды, воспаление, а в конце концов и вздутие живота. Диетолог считает, что огурцы полезны и для решения других проблем с желудком, ведь содержание клетчатки в их составе положительно влияет на здоровье кишечника и стул.

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