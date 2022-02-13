Что будет, если есть чеснок каждый день: 6 полезных свойств растения

Этому растению всегда приписывали полезные свойства, но на что действительно влияет чеснок, и стоит ли его употреблять каждый день.

О чудодейственных свойствах чеснока люди знали давно, его использовали в лечении и профилактике болезней, считалось, что чеснок защищает даже от чумы, ведь чумные доктора всегда имели с собой связку чеснока. Стоит отметить, что чеснок имеет еще много полезных свойств, о которых вы можете и не знать. Врач-диетолог, генеральный директор клиники "Премиум Эстетикс", Наталья Григорьева поделилась с издательством Marieclaire, почему чеснок должен стать обязательным продуктом в ежедневном рационе человека.

Простудные заболевания будут меньше вас беспокоить

Вещество, которое содержится в чесноке – аллицин (он предает продукту специфический запах), имеет противовирусные свойства , которые доказаны многими исследованиями. Аллицин в составе чеснока помогает укрепить иммунитет, стимулирую синтез Т-лимфоцитов (Т-киллеров), которые берут участие в борьбе с вирусами и другими чужеродными агентами.

Стоить отметить, что для исследования использовали не сам чеснок, а его экстракты, в которых количество содержащегося аллицина было разным, поэтому нельзя сказать однозначно, сколько нужно есть чеснока для укрепления иммунной системы. Количество употребления продукта также зависит и от индивидуальных особенностей организма, но эксперты утверждают, что 1-2 зубчика в день для человека будет вполне достаточно. Существуют также добавки, в которых содержится ферментированный экстракт чеснока, в среднем в таких БАДах используется 800 мг экстракта чеснока и около 1,2 мг самого аллицина, суточная доза которого не нормируется.

На заметку: аллицин выделяется больше, если чеснок измельчить. Чтоб получить максимальную пользу от чеснока, пропустите его через пресс, или раздавите ножом и измельчите.

Улучшится состояние полости рта

Чеснок помогает снизить риск воспалительных заболеваний десен или поможет справиться с уже имеющимся. В чесноке содержаться фитонциды, которые имеют хорошие антибактериальные свойства. Они борются с причинами периодонтитов — патогенными микроорганизмами.

Аллергия будет реже вас беспокоить

Этилацетат – еще один полезный элемент в составе чеснока, может снижать выделение белков гистаминов, которые образуются, если в организм проникает аллерген. Это свойство чеснока станет очень полезным для обладателей сезонной аллергии. Есть чеснок стоит и тогда, когда аллергия проявила свои первые симптомы, этилацетат поможет снизить интенсивность ее протекания.

Поможет забыть о молочнице

Многие женщины сталкивались с кандидозом, заболевание не из приятных. Чеснок поможет держать количество патогенной флоры, которая есть причиной возникновения молочницы, под контролем. Дрожжевые грибки плохо переносят влияние летучих фитонцидов, которые выделяются в измельченном чесноке. Эти микроэлементы также способны тормозить развитие и других микробов и бактерий. Если вы столкнулись с факторами которые могут вызвать кандидоз – изменение рациона, смена часовых поясов или климата, стрессом, то обязательно включите чеснок в ежедневный рацион.

Подарит молодость

Аллицин, о котором мы уже упоминали в этой статье, также есть очень мощным природным антиоксидантом. Одной из причин старения есть действие свободных радикалов кислорода на клетки нашего тела. Если ваш рацион будет включать достаточное количество антиоксидантов, то это поможет вашей коже дольше сохранить гладкость и упругость.

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Помощник для вашей печени

Печень отвечает за вывод токсинов из организма, именно в этом органе вредные вещества перерабатываются и обезвреживаются. Чеснок имеет в своем составе элементы, которые помогают печени вырабатывать больше ферментов, тем самым облегчая процесс детоксикации.

Ранее, "Телеграф" писал о том, что будет если есть огурцы каждый день.