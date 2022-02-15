Названа еда, которая "состарит" вас на 10 лет

Изменение этих ежедневных пищевых привычек окажет долгосрочное влияние на ваше здоровье

Знаете ли вы, что-то, что вы едите и пьете, может отнять у вас годы жизни? На самом деле, некоторые виды пищи могут фактически увеличить скорость старения ваших клеток, в то время, как другие содержат мощные антиоксиданты, которые могут помочь замедлить процесс старения.

Об этом пишет eatthis.com.

Мало того, что пища играет важную роль в процессе старения, но исследования, проведенные за последние несколько лет, также показали, что микробиом кишечника имеет решающее значение для укрепления нашей иммунной системы с возрастом, помогая предотвратить возрастные заболевания.

Диетологи рассказали о наихудших пищевых привычках, от которых следует отказаться, чтобы оставаться молодыми как можно дольше.

1. Употребление обработанных пищевых продуктов

Употребление слишком большого количества обработанной пищи — одна из самых распространенных, но вредных пищевых привычек, которые ускоряют процесс старения. Это в основном связано с тем, что эти типы продуктов, которые обычно богаты рафинированными углеводами, добавленным сахаром и опасными жирами, как известно, содержат КПГ (конечные продукты гликирования).

Читайте также: Категория Здоровье Топ-10 продуктов, которые могут снизить риск сердечных заболеваний Чтобы ваше сердечко не "шалило" нужно тщательно выбирать то, что вы едите.

Они наносят вред здоровью кишечника, старят кожу, а также способствуют повышенному риску возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

2. Недостаточное потребление клетчатки

Еще одним важным компонентом здорового старения является включение в ежедневный рацион достаточного количества клетчатки, которая может поступать из таких продуктов, как овес, бобы, яблоки, груши, миндаль и семечки.

Ежедневное потребление клетчатки имеет решающее значение, поскольку она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и помогает снизить уровень холестерина, контролировать вес и даже помогает предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы увеличить потребление клетчатки, попробуйте есть овсянку на завтрак или добавлять бобы в обед.

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3. Употребление слишком большого количества добавленного сахара

Потребление слишком большого количества добавленного сахара не только старит вас, увеличивая риск определенных заболеваний, но также связано с плохим здоровьем кожи.

"Диета с высоким содержанием сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови и привести к резистентности к инсулину, которая связана с диабетом, сердечными заболеваниями и инсультом", — говорит диетолог Джанет Коулман. Также естественный процесс гликирование разрушает коллаген в коже и делает цвет лица более тусклым.

4. Не включаете пребиотики

Поддержание здорового кишечника — один из лучших способов замедлить процесс старения, поэтому ежедневное употребление продуктов, богатых пребиотиками, может помочь.

Пребиотики являются топливом для полезных бактерий в нашем кишечнике, поэтому когда мы ежедневно едим продукты, богатые пребиотиками, мы улучшаем здоровье нашего кишечника. Это важно, потому что хорошее здоровье кишечника связано с более сильным иммунным ответом, что снижает вероятность поддаться болезни; уменьшить воспаление, которое может предотвратить боли; и поддерживать настроение, которое может предотвратить тревогу и депрессию.

Некоторые продукты, которые богатые пребиотиками: овес, фасоль, бобовые, шпинат, чернику, спаржу, яблоки, чеснок.

Какой образ жизни ведет каждый, также имеет огромное значение для "срока" жизни. Ранее "Телеграф" писал о лучших пищевых привычках самых долгоживущих людей в мире.