Съел и уснул: пять продуктов, которые помогут быстрее отойти ко сну

Профессионалы не рекомендуют слишком налегать на пищу ночью

Проблемы с засыпанием нередко появляются у людей различного возраста. Порой их преодолеть не помогают ни простые способы типа ношения носков, ни различные дыхательные гимнастики. Зато можно попробовать подтолкнуть организм к засыпанию с помощью еды.

"Телеграф" расскажет, какие продукты, по мнению доктора медицины Стэнфордского университета США Алекса Димитриу, можно употреблять, чтобы поскорее уснуть.

По словам специалиста, некоторая пища является более богатой на различные микроэлементы. В список компонентов, что стимулируют быстрый отход ко сну, Димитриу относит калий, железо, кальций и магний.

Существует немало продуктов, в которых они содержатся, но доктор выделяет пять основных.

Темный шоколад. Идеальный вариант для любителей сладостей. Хотя в этом случае внимание лучше обратить на более горькие вкусняшки. Употребление шоколада поможет выработать серотонин, что, в свою очередь, расслабит организм.

Идеальный вариант для любителей сладостей. Хотя в этом случае внимание лучше обратить на более горькие вкусняшки. Употребление шоколада поможет выработать серотонин, что, в свою очередь, расслабит организм. Вишня. Если регулярно употреблять эти ягоды, то можно нормализовать свой цикл сна. В вишне содержится много веществ, что стимулируют выработку мелатонина в организме.

Если регулярно употреблять эти ягоды, то можно нормализовать свой цикл сна. В вишне содержится много веществ, что стимулируют выработку мелатонина в организме. Орехи. Лучше всего выбирать грецкие. Их можно есть и отдельно, и как часть свежего салата или хлопьев.

Лучше всего выбирать грецкие. Их можно есть и отдельно, и как часть свежего салата или хлопьев. Чай из ромашки. В этом напитке много флавоноидных соединений, которые позитивно влияют на качество нашего сна. Несмотря на специфический вкус ромашкового чая, ему стоит дать шанс.

В этом напитке много флавоноидных соединений, которые позитивно влияют на качество нашего сна. Несмотря на специфический вкус ромашкового чая, ему стоит дать шанс. Миндаль. В этом продукте содержится достаточно магния, что влияет на стабилизацию сердечного ритма. К тому же потребление такого ореха помогает расслаблению мышц.

Если же "поймать" сон не помогают даже продукты, можно попытаться использовать проверенный армейский метод. С его помощью многие солдаты по всему миру засыпают всего за несколько минут.

Также "Телеграф" писал, что делать, если при засыпании подсчет овечек больше не является эффективным.