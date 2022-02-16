Врачи объяснили, почему коронавирусом не заражаются целыми семьями

Какие факторы влияют на то, что не все члены семьи могут болеть коронавирусом вместе.

Во время новой волны коронавируса, люди, как и предыдущие 2 года, интересуются, почему не все болеют вирусом. Почему некоторые, заражаются по несколько раз, а кто-то, проживая вместе с заболевшим, не имеет никаких признаков коронавируса и получает негативные ПЛР-тесты, объяснили врачи изданию woman.ru.

Есть много факторов, которые влияют на протекание болезни. Первое, не все знают, что ранее они уже переболели вирусом и имеют антитела к нему. Молодые, крепкие организмы, могут бессимптомно переносить заболевание, поэтому люди и не думают сдавать тесты на COVID-19.

Врач-инфекционист Галина Гольцман объясняет, что люди, которые якобы не заражаются, скорее всего ранее перенесли болезнь бессимптомно и имеют высокий уровень антител. В последнее время, когда штамм "омикрон" активно распространился во всех странах мира, это стало наиболее заметно: человек может сломать ногу, катаясь на велосипеде, а при поступлении в больницу, тест на коронавирус может выявить "омикрон", при этом человек может не чувствовать никаких недомоганий организма.

Второй причиной является то, что носитель инфекции может не передавать ее окружающим. Такое возможно, если организм больного выделяет незначительное количества вируса, при котором коронавирус не может глубоко проникнуть в организм окружающих.

Этот фактор работает и наоборот, когда организм инфицированного человека вырабатывает и выделяет настолько много вируса, что стает суперраспостранителем, способным заражать всех вокруг.

Стоит вспомнить и первый фактор, когда человек не знает что болеет, он может спокойно жить даже не зная, что есть переносчиком вируса.

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Аллерголог Владимир Болибок говорит, что в большинстве случаев, когда человек заболевает коронавирусом, срабатывает иммунная система, и человек может не почувствовать никаких симптомов.

Третьим фактором, который влияет на то, заболеют ли все члены одной семьи коронавирусом есть врожденные генетические особенности. Не все люди имеют восприимчивость к респираторным вирусам.

Одно из исследований британских ученых говорит, что внутриклеточная защита людей, невосприимчивым к ОРВ, позволила сформировать естественный иммунитет к вирусу COVID-19, или же снижает тяжесть протекания болезни.

Также существует фактор, который прямо пропорционально зависит от вашего образа жизни. Люди, которые подвержены стрессу, питаются неправильно или же злоупотребляют алкоголем, имеют слабый иммунитет, и больше подвержены заражению, по сравнению с ЗОЖ-никами.

В таком случае избежать риска заражение поможет соблюдение всех правил социальной дистанции, ношения масок, дезинфекция рук и проветривание помещений.

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