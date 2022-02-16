Что добавлять в гречку на завтрак, чтобы получить от нее максимум пользы

Гречку полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной.

Невероятно полезным завтраком является не только овсянка, о пользе которой мы писали ранее, но и гречка. Однако несмотря на все свои достоинства, гречневая крупа не содержит в себе всех незаменимых аминокислот, поэтому ее нужно обязательно "разбавлять" другими продуктами.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком, ведь такая комбинация получается более полноценной по своему составу. И таких вариантов огромное количество.

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Также, диетолог отмечает, что вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы, поэтому при варке каши стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы её не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды).

С чем сочетать гречку:

Помидоры и сыр. Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный.

Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный. Грибы . Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени в обрез.

. Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени в обрез. Фрукты, руккола и грецкие орехи. Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса.

Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса. Тыква, нут и куркума. Тыква, нут, куркума и гречка — так выглядит самое необычное рагу, которое невероятно полезно и питательно. Такое блюдо положительно скажется и на иммунной системе, а вкусовые рецепторы определенно будут вам благодарны.

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