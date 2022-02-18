Что будет с организмом, если есть рыбу каждый день

Рыба — это источник многих полезных элементов, необходимых для здоровья человека.

Лосось, семга, сардины, скумбрия — видов рыбы существует большое количество, что значит, что каждый сможет выбрать себе "свою". И делайте это побыстрее, ведь рыба невероятно полезный продукт для здоровья. Она богата белком, витаминами, минералами и жирными кислотами, а также является низкокалорийной пищей с нулевым содержанием углеводов, а это значит, что фигура не пострадает.

Рыба, безусловно, является суперпродуктом, ведь она обладает необычайными преимуществами, считает диетолог Дон Джексон Блатнер. Что же произойдет с вашим организмом, если вы начнете есть рыбу чаще.

Меньшая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление жирной рыбы уменьшает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и внезапный сердечный приступ.

Повышение здоровья мозга

Омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, также могут помочь защитить ваш мозг. Витамины, которые есть в рыбе, способствуют противовоспалительной реакции и помогают мозгу бороться с повреждениями, вызванными старением, а также с токсинами. Употребление рыбы может также помочь увеличить количество серого вещества в мозге, которое связано с лучшей памятью и познанием.

Снижение вероятности депрессии

Людям, страдающим депрессией, не хватает омега-3 жирных кислот, которых в рыбе предостаточно, поэтому ее употребление позитивно сказывается на моральном и духовном состоянии.

Улучшение сна

Ученые считают, что при употреблении рыбы улучшается продолжительность и качество сна, из-за того, то омега-3 может влиять на высвобождение мелатонина, что может улучшить сон.

Уменьшение воспаления суставов

Добавление рыбы в вашу тарелку может помочь вылечить скованность в коленях. Потребление рыбы может снизить воспаление, связанное с активностью ревматоидного артрита.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продуктах, которые смогут снизить риск сердечных заболеваний.