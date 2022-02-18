Новый вариант "Омикрона" добрался до Украины: чем он опасен

Новый штамм считают еще более заразным, чем предыдущие

В Украине фиксируют первые случаи еще одного варианта мутированного коронавирусного штамма под названием "Омикрон", который вызывает опасения среди медиков.

О том, что среди украинцев уже есть пациенты, заболевшие BA.2, сообщил министр и главный санитарный врач Игорь Кузин во время эфира, обнародованного на странице Министерства здоровья Украины в соцсети.

По словам специалиста, известно, что на территории украинского государства уже выявили варианты штамма "Омикрон" BA.1 и BA.2. Пока это лишь единичные случаи, однако именно второй подтип мутированного коронавируса вызывает у медиков определенные беспокойства из-за его сильной заразности.

"Мы сейчас не фиксируем его массово, это в большинстве случаев заражение людей, вернувшихся из-за границы", – заявил Кузин.

Главный врач страны подчеркнул, что именно вариант BA.2 особенный тем, что не имеет определенного генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличать вариант BA.1 от "Дельты". Согласно имеющимся фактам на основе большого количества исследований, BA.2 более заразен, чем BA.1.

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Новая симптоматика:

воспаление или треск губ,

сыпь или воспаленные участки на пальцах ног,

сухая кожа или сыпь в области шеи, на груди и других участках кожи, куда попадают солнечные лучи,

сыпь, похожая на потницу на руках или ногах,

сыпь, похожая на крапивницу,

болезненная сыпь, похожая на обморожение кожи,

зуд.

Кроме того, врачи подчеркивают, что "Омикрон" отличается от других ковид-типов тем, что имеет наименьший период инкубации — желай не более трех суток.

Ранее "Телеграф" сообщал, как отличить новую мутированную инфекцию "Омикрон" от самого опасного ковид-штамма — "Дельты".

Также напомним, почему дети стали чаще болеть "Омикроном".