Назван продукт, предотвращающий старение кожи

Этот продукт заставит вас выглядеть моложе с каждым днем.

Увы, к сожалению, не существует определенного продукта, овоща, фрукта или мяса, который может сделать нас на десять лет моложе, ну или хотя бы сделает вид, однако диеты действительно влияют на общее самочувствие и здоровье и даже текстуру кожи. Важно следить за тем, что вы едите, и добавлять в свой рацион продукты, которые содержат полезные жиры, нежирные источники белка и тонны антиоксидантов, потому что все это насыщает нас изнутри. Но, есть одна пища, которая преобладает над другими, это — жирная рыба, сообщает издание eatthis.

Жирная рыба — это невероятно постный источник белка, который обладает богатыми питательными свойствами. К примеру она содержит омега-3 жирные кислоты, которые защищают от воспалений и окислительного стресса, что может привести к сердечным и другим заболеваниям.

Читайте также: Категория Здоровье Что будет с организмом, если есть рыбу каждый день Рыба — это источник многих полезных элементов, необходимых для здоровья человека.

Как рыба помогает бороться со старением кожи?

Жирные кислоты омега-3 создают более прочный кожный барьер, который защищает нас как от внутренних, так и от внешних угроз. При постоянном употреблении рыбы наблюдается уменьшение отеков и вздутий живота, уменьшение высыпаний и морщин.

Также жирная рыба содержит большое количество белка и полезных жиров. Это побуждает тело вырабатывать эластин и коллаген, которые мы теряем с каждым годом.

Кроме того, некоторые жирные сорта рыбы богаты селеном — антиоксидантом, предотвращающим повреждение кожи ультрафиолетовым излучением, что создает слой защиты летом.

Лучшим продуктом, замедляющим старение, является лосось. Он содержит особый антиоксидант, называемый астаксантином, который придает розовый оттенок коже.

Ранее "телеграф" рассказывал, что случится с вашим организмом если вы откажетесь от углеводов. Отметим, что такая диета не такая полезная, как может казаться.