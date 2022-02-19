Что будет, если отказаться от шоколада на месяц
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Отказ от шоколада на некоторое время принесет массу пользы для организма
Несмотря на то, что шоколад очень вкусный и полезный, некоторые его разновидности могут оказывать негативное влияние на наше здоровье — как выясняется, не все шоколады одинаковы своей полезностью.
Например, темный шоколад может быть полезен для здоровья, если употреблять его в умеренных количествах, но другие виды, такие как белый и молочный шоколад, могут содержать жир и добавленный сахар, пишет eatthis.com.
"Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от какао, вы должны выбрать темный шоколад с содержанием 70% или выше. Процентное содержание какао также говорит вам о процентном содержании сахара", — объясняет диетолог Даниэль МакЭвой. Например, если шоколад содержит 50% какао, это означает, что он сделан из 50% какао и 50% сахара и молочных продуктов.
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Вы будете испытывать меньше перепадов настроения
Когда вы исключаете сахар из своего рациона, вы избавляетесь от одной из основных причин перепадов настроения и раздражительности. Сахар — это токсин, который может истощать энергию, а также наносить ущерб уровню сахара в крови. Это может привести к перепадам настроения, неконтролируемой тяге к еде и другому нездоровому поведению.
Вы можете похудеть
Исключение шоколада из своего рациона, даже если это всего на месяц, может помочь сократить потребление калорий и сахара, что впоследствии может привести к потере веса.
Меньше причин для изжоги
Шоколад — это кислая пища, которая может вызвать или усугубить симптомы изжоги или кислотного рефлюкса.
Вы можете лучше спать
Если вы балуетесь шоколадом в конце дня, вы можете обнаружить, что заснуть ночью может быть проблемой. Это потому, что шоколад содержит кофеин и может держать вас в тонусе определенной время, поэтому уменьшение его количества может помочь вам чувствовать себя более расслабленными.
Вы улучшите осознанное питание
"Я не понаслышке знаю, что употребление шоколада — это простой способ усмирить неприятные эмоции. Когда я отказалась от шоколада на месяц, я начинала правильно распознавать свои желания", — говорит сертифицированный специалист по ожирению и метаболическому здоровью Сильвия Гонсан-Болли.
Вы снизите риск неалкогольной жировой болезни печени
Согласно исследованию 2018 года, было обнаружено, что диеты с высоким содержанием сахара могут подвергнуть вас большему риску развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП — когда в печени наблюдается избыточное накопление жиров). Уменьшая потребление шоколада, вы можете помочь снизить риск этого заболевания, а также уменьшить риск развития диабета и ожирения.
Вы снизите риск сердечно-сосудистых заболеваний
Заменив шоколад на более здоровые альтернативы, такие как фрукты и орехи, можно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Наибольшей пользой обладает темный шоколад, содержащем более 70% какао. Что будет с организмом, если позволять себе на ночь кусочек такого десерта — узнайте в нашем материале.
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