Названы 5 лучших завтраков для сжигания жира

Начните свой день с большого количества клетчатки, белков и полезных жиров

Наличие слишком большого количества висцерального (брюшного) жира (жир, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости) может привести к ряду проблем со здоровьем — это увеличение риска появления высокого кровяного давления, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет eatthis.com.

"Вы не можете точечно уменьшить висцеральный жир, но можете улучшить свое общее состояние здоровья с помощью диетических изменений, которые включают в себя потребление большего количества клетчатки, белка и питье достаточного количества воды, чтобы избежать обезвоживания", — говорит дипломированный диетолог Джанет Коулман.

Топ-5 лучших продуктов для завтрака, которые помогут уменьшить брюшной жир

1. Овсянка

Преимущество овсянки связано с высоким содержанием растворимой клетчатки, которая является важным питательным веществом для похудения. Потребление растворимой клетчатки напрямую связано с уменьшением жиром в нижней части живота.

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2. Миндаль и другие орехи

Орехи являются отличным источником растительного белка и полезных жиров, таких как жирные кислоты омега-3, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и уровень инсулина, что важно для снижения жира на животе.

3. Фрукты

Определенные фрукты, такие как клубника и черника, содержат флавоноиды, которые, как известно, помогают сбросить вес. Включение фруктов в завтрак, таких как папайя, гранат, зеленое яблоко, киви и апельсин, может снизить уровень холестерина и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний и инсульта.

4. Ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир или кимчи, содержат полезные бактерии, которые способствуют здоровью кишечника. Потребление ферментированных продуктов может уменьшить висцеральный жир, особенно в области живота.

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5. Лосось

Лосось — это источник полезного жира, который может уменьшить висцеральный жир, потому что он содержит жирные кислоты омега-3, витамин D и железо, а высокий уровень этих питательных веществ связан с более низким содержанием висцерального жира.

Ранее "Телеграф" писал, что случится с вашим организмом если вы откажетесь от углеводов. Отметим, что такая диета не такая полезная, как может казаться на первый взгляд.