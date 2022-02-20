Названы 5 лучших завтраков для сжигания жира
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Начните свой день с большого количества клетчатки, белков и полезных жиров
Наличие слишком большого количества висцерального (брюшного) жира (жир, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости) может привести к ряду проблем со здоровьем — это увеличение риска появления высокого кровяного давления, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом пишет eatthis.com.
"Вы не можете точечно уменьшить висцеральный жир, но можете улучшить свое общее состояние здоровья с помощью диетических изменений, которые включают в себя потребление большего количества клетчатки, белка и питье достаточного количества воды, чтобы избежать обезвоживания", — говорит дипломированный диетолог Джанет Коулман.
Топ-5 лучших продуктов для завтрака, которые помогут уменьшить брюшной жир
1. Овсянка
Преимущество овсянки связано с высоким содержанием растворимой клетчатки, которая является важным питательным веществом для похудения. Потребление растворимой клетчатки напрямую связано с уменьшением жиром в нижней части живота.
2. Миндаль и другие орехи
Орехи являются отличным источником растительного белка и полезных жиров, таких как жирные кислоты омега-3, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и уровень инсулина, что важно для снижения жира на животе.
3. Фрукты
Определенные фрукты, такие как клубника и черника, содержат флавоноиды, которые, как известно, помогают сбросить вес. Включение фруктов в завтрак, таких как папайя, гранат, зеленое яблоко, киви и апельсин, может снизить уровень холестерина и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний и инсульта.
4. Ферментированные продукты
Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир или кимчи, содержат полезные бактерии, которые способствуют здоровью кишечника. Потребление ферментированных продуктов может уменьшить висцеральный жир, особенно в области живота.
5. Лосось
Лосось — это источник полезного жира, который может уменьшить висцеральный жир, потому что он содержит жирные кислоты омега-3, витамин D и железо, а высокий уровень этих питательных веществ связан с более низким содержанием висцерального жира.
Ранее "Телеграф" писал, что случится с вашим организмом если вы откажетесь от углеводов. Отметим, что такая диета не такая полезная, как может казаться на первый взгляд.
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