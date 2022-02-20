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Что нужно есть, чтобы похудеть: уникальные свойства шпината

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Чем полезен шпинат - свойства Новость обновлена 20 февраля 2022, 09:42
Чем полезен шпинат - свойства

По словам диетолога, это лучшая овощная зелень, способствующая сбрасыванию веса

Шпинат — овощная зелень, с которой можно приготовить массу различных вкусных блюд: полезных салатов, пышных бисквитов и т.д. Не зря его справедливо называют настоящим суперфудом, содержащим важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества как калий, фолат и магний.

Как пишет eatthis.com, сама по себе листовая зелень может снизить риск появления сердечных заболеваний и снизить как кровяное давление, так и уровень холестерина, не говоря уже о сохранении остроты нашего мозга. Среди прочих именно шпинат способен помочь похудеть.

"Шпинат возглавляет мой список лучших зеленых листьев для похудения по нескольким причинам — он "супер низкокалорийный", а ведь урезание калорий — это старинный метод похудения, который эффективен и сегодня", — говорит диетолог Дженни Чемпион. По данным Healthline, 100 гр сырого шпината содержат всего 23 калории.

Вторая причина, по которой шпинат является лучшей листовой зеленью для похудения, связана с тем фактом, что в нем очень мало углеводов — в 100 гр сырого шпината содержится всего 3,6 грамма углеводов. Наконец, шпинат — это "сверхвысокое содержание клетчатки", а ведь клетчатка обеспечивает чувство сытости, что идеально, если вы сокращаете порции в течение дня.

С другой стороны, слишком много шпинат употреблять не стоит. Потребление большого количества зелени может нарушить функционирование щитовидной железы и затруднить похудение. Кроме того, употребление большого количества шпината может привести к образованию камней в почках.

Употребление "одной чашки в день" достаточно, чтобы заполучить все питательные преимущества шпината, не переусердствовав.

Ранее "Телеграф" писал, что случится с вашим организмом если вы откажетесь от углеводов. Отметим, что такая диета не такая полезная, как может казаться на первый взгляд.

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Теги:
#Шпинат #Похудение #Зелень
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