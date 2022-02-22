Укр

Названа неприятная "побочка" от употребления молока

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что ваш любимый молочный продукт может сделать с вашей кожей
Что ваш любимый молочный продукт может сделать с вашей кожей

В наши дни польза молока является горячо обсуждаемой темой

В целом, молоко имеет довольно неоднозначные отзывы. Широко известно, что некоторые из преимуществ употребления молока включают улучшение защитных свойств организма, здоровья костей и снижение уровня холестерина, в то время, как некоторые недостатки включают повышенный риск сердечных заболеваний и возможное увеличение веса.

Молоко является источником питательных веществ, но употреблять этот продукт стоит в умеренных количествах. Об этом пишет eatthis.com.

Так что, если вы любите молоко и считаете, что оно полезно для вашего организма, продолжайте пить! Но знайте — секретным побочным эффектом употребления этого продукта является возникновение прыщей и усугубление существующих проблем с кожей.

Молоко может вызвать высыпания

Существует связь между употреблением коровьего молока и увеличением количества прыщей на лице. Согласно отчету за 2018 год, опубликованному в Nutrients, население, у которого чаще всего возникают прыщи от питья молока, — это подростки в возрасте от 7 до 30 лет. Тем не менее люди в любой возрастной группе могут столкнуться с акне, вызванным молочными продуктами. Причина может быть связана с гормонами роста, содержащимися в коровьем молоке.

Еще одна причина, по которой у вас могут появиться прыщи из-за употребления молока, — это непереносимость лактозы. Снижение уровня этого фермента является процессом естественным и у многих ко взрослым годам вырабатывается непереносимость лактозы. Ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в период выздоровления желательно давать ребенку безлактозное молоко.

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