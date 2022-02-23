Укр

Какой сок нужно пить каждый день, чтобы оставаться здоровым

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вишневый сок - польза для организма
Вишневый сок - польза для организма

Полезный напиток, который зарядит энергией, облегчит боль и защитит от подагры

Точно так же, как разные фрукты имеют разные свойства, разные соки обладают уникальными преимуществами, и, в частности, есть один вид сока, который обладает широким спектром полезностей — это вишневый сок, который подходит для ежедневного употребления.

Об этом пишет eatthis.com.

Чем полезен вишневый сок

  • Улучшит спортивные результаты

Употребление вишневого сока перед плаванием, высокоинтенсивной ездой на велосипеде или марафоном помогает улучшить показатели выносливости. Высокая концентрация в соке антоцианов, мощных антиоксидантов, уменьшает воспаление и усиливает приток крови к мышцам. Также улучшается восстановление мышц после интенсивных упражнений.

  • Защитит сердце

Сок снижает кровяное давление, появление риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта благодаря обилию питательных веществ, таких как полифенолы и калий.

  • Поможет быстро уснуть

Одним из обильных фитохимических веществ, обнаруженных в вишневом соке, является мелатонин, гормон, который регулирует цикл сна. Употребление напитка улучшает качество и продолжительность сна.

  • Облегчит боль при артрите

Ежедневное употребление вишневого сока приводит к заметному снижению уровня С-реактивного белка (СРБ), маркера воспаления.

  • Защитит от подагры

Противовоспалительные свойства вишневого сока или вишни могут быть полезны людям, которые страдают от повторяющихся обострений особенно болезненной формы артрита, называемой подагрой, которая характеризуется отеком суставов, чаще всего в суставе большого пальца ноги. Несколько исследований показали, что вишневый сок, вишня или вишневый экстракт могут быть полезны для предотвращения обострений.

В холодное время года особенно тщательно нужно следить за своим питанием. Узнайте, какие напитки обязательно должны быть в рационе зимой.

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