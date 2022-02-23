Какой сок нужно пить каждый день, чтобы оставаться здоровым

Полезный напиток, который зарядит энергией, облегчит боль и защитит от подагры

Точно так же, как разные фрукты имеют разные свойства, разные соки обладают уникальными преимуществами, и, в частности, есть один вид сока, который обладает широким спектром полезностей — это вишневый сок, который подходит для ежедневного употребления.

Об этом пишет eatthis.com.

Чем полезен вишневый сок

Улучшит спортивные результаты

Употребление вишневого сока перед плаванием, высокоинтенсивной ездой на велосипеде или марафоном помогает улучшить показатели выносливости. Высокая концентрация в соке антоцианов, мощных антиоксидантов, уменьшает воспаление и усиливает приток крови к мышцам. Также улучшается восстановление мышц после интенсивных упражнений.

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Защитит сердце

Сок снижает кровяное давление, появление риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта благодаря обилию питательных веществ, таких как полифенолы и калий.

Поможет быстро уснуть

Одним из обильных фитохимических веществ, обнаруженных в вишневом соке, является мелатонин, гормон, который регулирует цикл сна. Употребление напитка улучшает качество и продолжительность сна.

Облегчит боль при артрите

Ежедневное употребление вишневого сока приводит к заметному снижению уровня С-реактивного белка (СРБ), маркера воспаления.

Защитит от подагры

Противовоспалительные свойства вишневого сока или вишни могут быть полезны людям, которые страдают от повторяющихся обострений особенно болезненной формы артрита, называемой подагрой, которая характеризуется отеком суставов, чаще всего в суставе большого пальца ноги. Несколько исследований показали, что вишневый сок, вишня или вишневый экстракт могут быть полезны для предотвращения обострений.

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