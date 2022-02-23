Какой сок нужно пить каждый день, чтобы оставаться здоровым
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Полезный напиток, который зарядит энергией, облегчит боль и защитит от подагры
Точно так же, как разные фрукты имеют разные свойства, разные соки обладают уникальными преимуществами, и, в частности, есть один вид сока, который обладает широким спектром полезностей — это вишневый сок, который подходит для ежедневного употребления.
Об этом пишет eatthis.com.
Чем полезен вишневый сок
- Улучшит спортивные результаты
Употребление вишневого сока перед плаванием, высокоинтенсивной ездой на велосипеде или марафоном помогает улучшить показатели выносливости. Высокая концентрация в соке антоцианов, мощных антиоксидантов, уменьшает воспаление и усиливает приток крови к мышцам. Также улучшается восстановление мышц после интенсивных упражнений.
- Защитит сердце
Сок снижает кровяное давление, появление риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта благодаря обилию питательных веществ, таких как полифенолы и калий.
- Поможет быстро уснуть
Одним из обильных фитохимических веществ, обнаруженных в вишневом соке, является мелатонин, гормон, который регулирует цикл сна. Употребление напитка улучшает качество и продолжительность сна.
- Облегчит боль при артрите
Ежедневное употребление вишневого сока приводит к заметному снижению уровня С-реактивного белка (СРБ), маркера воспаления.
- Защитит от подагры
Противовоспалительные свойства вишневого сока или вишни могут быть полезны людям, которые страдают от повторяющихся обострений особенно болезненной формы артрита, называемой подагрой, которая характеризуется отеком суставов, чаще всего в суставе большого пальца ноги. Несколько исследований показали, что вишневый сок, вишня или вишневый экстракт могут быть полезны для предотвращения обострений.
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