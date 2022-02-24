Негативные последствия не заставят себя ждать

В то время как одни специалисты рекомендуют употреблять один бокал вина в день, другие предупреждают о последствиях употребления божественного напитка.

Как пишет eatthis.com, некоторые люди в одиночку могут с легкостью выпить целую бутылку вина за вечер, однако что в этом случае произойдет с организмом? Разбираемся в причинах, по которым этого делать не следует.

Что произойдет с вашим организмом, если вы выпьете бутылку вина

Вы получите массу жидких калорий и большую порцию сахара

Выпитая полная бутылка вина обременит вас дополнительными 615 калориями. Но помните, что это помимо закуски, которую вы, вероятно, едите между глотками.

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У вас может снизиться уровень сахара в крови

Алкоголь может снизить уровень сахара в крови, вызывая слабость, головокружение и учащенное сердцебиение.

Вы утратите координацию, скорость реакции снизится

Употребление бутылки вина нарушит вашу координацию и замедлит вашу реакцию. Даже ваш слух ухудшится, а это означает, что вы можете не заметить звуковой сигнал приближающейся машины на дороге.

Кровяное давление повысится, а сердцебиение участится

Быстрое изменение значений артериального давления может увеличить вероятность инсульта, который чаще наблюдается среди молодых людей после праздничных застолий.

Ваш организм поставит на паузу процесс сжигания жиров

Выпитая бутылка вина наполнит ваш организм достаточным количеством алкоголя, которое притормозит сжигание жира на некоторое время. Привет, худеющим!

Вы можете столкнуться с заложенностью носа

Сульфиты и гистамины в вине, особенно в красном напитке, являются распространенными триггерами гиперемии, зуда и других аллергических реакций. Также есть вероятность возникновения крапивницы, красных, зудящих глаз, даже затрудненного дыхания.

У вас может сильно нарушиться ночной сон

Конечно, пара бокалов вина вызовет у вас сонливость, но нормально выспаться вы не сможете. По мере того как ваше тело перерабатывает алкоголь с течением времени, ваше тело испытывает возбуждение именно тогда, когда вам хочется поспать.

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Ваш кишечник может взбунтоваться

Ваш мозг получит слишком много ГАМК

ГАМК является нейротрансмиттером в головном мозге. Употребление алкоголя увеличивает активность ГАМК, из-за чего нейроны активируются медленнее. Это также ухудшает способность мозга быстро обрабатывать информацию.

Ранее "Телеграф" писал, употребление некоторых алкогольных напитков снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.